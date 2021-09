Eduin Caz presume talento en el rap; ¿deja el regional mexicano?

Eduin Caz dejó a todos su seguidores boquiabiertos al mostrar sus dotes en el rap por lo que surge la duda si podría dejar el regional mexicano.

El vocalista de Grupo Firme, que hace unos días declaró que no le interesan los Billboard Latin Music Awards, subió en sus historias de Instagram el momento cuando interpreta el tema Categoría 5 / Huracán del rapero Alemán.

Su dominio para seguir el "flow" de Alemán fue notorio en sus poco más de 12 segundos del clip donde se le vio energético y feliz al interpretar la pieza que nada tiene semejanzas con el regional mexicano que Eduin derrocha sobre los escenarios y en el estudio de grabación.

En la historia, Eduin Caz no desaprovechó la oportunidad de etiquetar al propio Alemán para compartir el entusiasmo que la canción dejó en la voz de Grupo Firme.

Eduin Caz siguió el "flow" de Alemán. Foto: Instagram

¿Por qué Eduin Caz se molestó con los premios Billboard?

Grupo Firme ganó una estatuilla de los Billboard Latin Music Awards en la categoría Canción Regional Mexicana del Año por “Yo ya no vuelvo contigo” que hicieron en colaboración con Lenin Ramírez; sin embargo, Eduin Caz estalló en furia con el comité organizador de los premios.

También en un clip dentro de sus historias en la misma red social, Caz subió otro video donde expresó su inconformidad al no haber televisado la entrega del Billboard Latin Music Award que ganaron, lo que dejó sin oportunidad a sus seguidores de enterarse que ganaron dicho reconocimiento.

“Pues sí, si ganamos familia, pero no lo pasaron, que mam*** es esa, por eso no fui, no me interesan los premios, se los he dicho una y mil veces y lo voy a recalcar ahorita”, dijo disgustado la voz de Grupo Firme.

RMG