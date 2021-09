Tunden en redes a Gomita por nueva cirugía, la comparan con “El Pirata de Culiacán”: VIDEO

El pasado 10 de septiembre, la ex payasita y ahora youtuber, Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como “Gomita” cumplió 27 años de vida y para celebrarlos viajó a Venezuela para regalarse una nueva cirugía estética, por lo que luego de compartir cómo ha sido todo el proceso se ha vuelto blanco de críticas, incluso, algunos internautas la compararon con el fallecido “Pirata de Culiacán”.

Como se mencionó antes, Gomita ha documentado todos y cada uno de los pasos del proceso de la cirugía estética a la que se sometió, incluso, dejó ver algunos videos en los que aparece en el quirófano antes de ser intervenida mientras un doctor le realiza una endoscopía, “Gomita, mira el tamaño de tu estómago, es enorme, ya lo vamos a hacer chiquito”, se pude escuchar decir al médico encargado de la cirugía.

Una vez culminado el “arreglito”, la también influencer se reportó en redes sociales y dejó ver que se encuentra recuperándose en un hotel de Caracas y debido a que viajó sola al país sudamericano, ha realizado diversas transmisiones en vivo en las que ha respondido algunas preguntas de sus seguidores para superar la soledad y fue precisamente en una de estas transmisiones donde se convirtió en blanco de críticas y hasta burlas.

Redes tunden a Gomita

Para iniciar, Araceli Ordaz fue criticada por no haber cumplido su promesa de no volver a someterse a una cirugía estética pues hace unos meses señaló que sufrió diversas complicaciones de salud por haberse colocado implantes en los glúteos, por lo que luego de retirárselos, señaló que no volvería a realizar este tipo de prácticas por su bienestar.

Posteriormente, la hermana del payaso “Lapizito” fue increpada y diversos usuarios la acusaron de haberse realizado una liposucción para definir su figura, sin embargo, Araceli Ordaz se mostró molesta y negó la supuesta “lipo” además, señaló que el procedimiento que se hizo fue un bypass gástrico para reducir el tamaño de su estómago y Manga gástrica para extraer parte de su estómago.

En otro momento de las transmisiones, aparecieron los detractores de Gomita y se lanzaron directo a la yugular pues señalaron que no habrá cirugía que la ayude si no deja de comer y se poner a hacer ejercicio, mientras que otros señalaron que debió invertir en quitarse papada, incluso, algunos se atrevieron a compararla con el fallecido “Pirata de Culiacán”, quien saltó a la fama por su frase “Así nomas’ quedó”.

Gomita salió tundida en redes. Foto: Especial

Cabe mencionar que Gomita decidió ignorar estos comentarios mal intencionados, además, no todo ha sido malo pues también hubo quien le mandó mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación.

Gomita recibió todo tipo de comentarios. Foto: Especial

Ana Bárbara la felicita

El cumpleaños de Gomita no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo y la influencer recibió una gran cantidad de felicitaciones, sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Ana Bárbara, quien a través de un video le cantó las mañanitas a Gomita y acompañada de sus hijos felicitó a su amiga por un año más de vida, por lo que muchos seguidores de ambas figuras públicas se mostraron sorprendidos pues desconocían que sostuvieran una amistad tan cercana.