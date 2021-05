Con todo y vestido de novia no se casó, Gomita explica por qué: VIDEO

A través de un video que publicó en su canal de YouTube, Araceli Ordaz mejor conocida como ‘Gomita’ publicó un video donde detalló la razón por la que no llegó al altar. La expayasita les contó a todos sus seguidores que hubo una ocasión, cuando ella tenía 22 años de edad, en que iba a contraer nupcias.

Iba porque al final no se matrimonió, debido a que de acuerdo con Gomita, su expareja, Alberto González, nunca le dio prioridad a la estrella.

''Sé que en su momento cuando yo terminé saqué toda mi ira, toda mi furia porque realmente nunca fui prioridad para la persona, nunca fue falla de lo que se ha dicho que si fui infiel y esas cosas, no fue así'', comentó Gomita, quien actualmente cuenta con 27 años..

Refirió que además de eso, hubo actos irrespetuosos por parte de ambos, aunque no profundizó en el tema por los matices y recuerdos dolorosos. ''Habían ya algunas faltas de respeto fuertes que yo ya no quise aceptar, una cosa u otra que no voy a mencionar'', dijo entre lágrimas.

Gomita revela el vestido de novia que no usó

Debido a esto, Araceli, aunque ya tenía el vestido de novia listo así como también el tradicional ramo, decidió cancelar su matrimonio. Destacó además que fue ella quien pagó, tanto por el vestido como por el ramo, alegando que su expareja no tenía la solvencia económica.

''Yo fui la que opté por ir a dejar mi anillo de compromiso, fui yo la que tomé esa decisión, no me arrepiento, lo vuelvo a repetir'', dijo con determinación.

Al finalizar, Gomita hizo una convocatoria a sus seguidores de que le narraran también sus historias de amor, para regalarle a alguno de ellos el vestido de novia que muy ilusionada había adquirido hace 5 años.

AV