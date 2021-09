Gomita se luce sin maquillaje y fans la desconocen; la comparan con famosa vedette| FOTOS

Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita" debido al personaje que le dio fama, a pesar de ya no aparecer en televisión de manera tan constante, se ha posicionado como una figura controversial del espectáculo en México debido a las declaraciones y decisiones que ha tomado desde inicios de su carrera. Gomita ha hecho una serie de cambios significativos en su apariencia desde que participaba en "Sabadazo", el programa matutino en el que participó durante algunos años.

De ser una payasita llena de carisma, Araceli pasó a ser una mujer llena de estilo y con características únicas, lo que le ha valido obtener la atención de casi tres millones de seguidores en Instagram y seis millones de seguidores en TikTok, plataformas en las que suele compartir contenido frecuentemente. Gomita también se ha posicionado al centro de la polémica durante los últimos años y en esta ocasión no fue la excepción.

Gomita mostró su rostro al natural

Después de compartir una serie de videos durante las últimas horas, parece que Gomita volvió a impresionar a sus seguidores, quienes esta vez no consideraron que Araceli se viera tan atractiva como suele mostrarse en el resto de sus publicaciones. Mientras comentaba el viaje que estaba a punto de emprender, Gomita filmó su rostro al natural, sin una gota de maquillaje y únicamente con las cejas arregladas.

Durante sus horas de insomnio, de vuelo y el tiempo que le tomó aterrizar en la ciudad de Panamá, Gomita se mostró de manera sencilla frente a la cámara, algo que las redes no dejaron pasar. Las personas que atacan a la conductora aprovecharon estos momentos para destacar lo diferente que se ve su rostro con maquillaje y comenzaron a especular respecto a las razones por las que nunca posa de forma natural.

La apariencia de Gomita se ha vuelto polémica. Foto: Instagram @gomitaoficial123

La comparan con Lyn May

Después de publicar un video en TikTok en el que deja al descubierto la serie de cirugías estéticas a las que se ha sometido, se ha establecido una comparación entre Gomita y la misma Lyn May. Entre los comentarios más destacados al respecto, en las redes de Gomita se puede leer la afirmación de que lo único original que queda en su cuerpo y en su rostro son los ojos, incluso aseguraron que la razón de su nombre artístico se debe a que está hecha de pura goma.

Hubo quienes se atrevieron a asegurar que será la nueva Lyn May, quien es una vedette mexicana conocida por realizarse una serie de procesos quirúrgicos que no resultaron favorables. Con tan solo 25 años, Gomita se ha sometido a una serie de operaciones estéticas para alterar su aspecto físico. Sin embargo, fue durante el 2020 cuando la conductora aseguró que estaba reconciliándose con su cuerpo, razón por la que no planeaba regresar al quirófano.