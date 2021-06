Gomita TUNDE a influencers que promovieron voto a favor del Partido Verde: "Yo no me vendí" | VIDEO

Fiel a su estilo, la modelo, Gomita mandó un fuerte mensaje a todos los influencers que decidieron "vender" su voto y romper la veda electoral al promover el sufragio a favor del Partido Verde en las pasadas elecciones.

Durante una entrevista con “La draga maravilla”, la también conductora de televisión aseguró que ella recibió la propuesta de promover su voto a favor de este partido político, pero decidió declinarla asegurando que sus valores no son esos.

¿Qué dijo?

En la conversación, Araceli Ordaz, nombre verdadero de la estrella en redes sociales, confesó que tuvo la oportunidad de recibir dinero para invitar a sus millones de seguidores a votar por el Partido Verde, pero tomó la decisión de declinarla.

Gomita, una de las estrellas de televisión con mayor número de seguidores en redes sociales, confesó que sí la buscaron, pero no se vendió a diferencia de otros famosos que promocionaron al Partido Verde en las pasadas elecciones.

"Yo no me vendí como los artistas que se vendieron en el partido. Recibí la oferta. Mis valores no son esos", confesó en la plática que inmediatamente se volvió viral en las distintas plataformas digitales.

Los que se vendieron

El plena veda electoral, varios famosos de redes sociales y de la pantalla chica compartieron videos en Instagram invitando a sus seguidores que salieran a ejercer su derecho al voto; sin embargo, ellos reiteraron que votarían por el Partido Verde ya que simpatizaban con varias de sus propuestas.

Raúl "Negro" Araiza, Lambda García, Laura G, Celia Lora, Brandon Peniche, entre otros, fueron algunas de las celebridades que expresaron su apoyo por el Partido Verde; todos ellos son investigados por la Fiscalía General de la República.

iorm