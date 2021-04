¿Delicada? Gomita vuelve a preocupar a sus fans por su actual estado de salud: VIDEO

De nueva cuenta el estado de salud de Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita", ha encendido la preocupación de sus fans, que en las últimas semanas han estado al pendiente de la evolución de la famosa luego presentar complicaciones tras someterse a algunas cirugías estéticas.

Recientemente a través de sus historias de Instagram, Gomita compartió con sus fans un mensaje en el que dio a conocer su estado de salud señalando y señaló que nuevamente se ha sentido mal.

Debido a sus síntomas, la ex payasita acudió a un centro médico a realizarse varios estudios médicos pues asegura “algo no anda bien en su cuerpo”.

En su mensaje compartido con sus fans “Gomita”, dijo que estar preocupada pues tras el chequeo médico varias cosas de su salud no han salido bien, por ejemplo la tiroides, el páncreas, el hígado y su riñón, dijo no funcionan correctamente pues “hay algo que no está chido en mi cuerpo", dijo la modelo.

Agradecida pese a los momentos difíciles

Pese a su estado de salud incierto, la ex comediante destacó estar agradecida pues a pesar de los momentos difíciles agradece tener una familia que siempre está a su lado. En ese sentido agradeció a Dios pidió por estas viva y porque su familia siempre sea feliz.

Hasta el momento se desconoce exactamente cuál es el estado de salud de Araceli Ordaz, debido a que no ha compartido el actual diagnóstico médico, sin embargo, hace una semana apareció en el matutino de TV Azteca “Venga la Alegría”, donde reveló que ha padecido de su salud tras someterse a cirugías estéticas que no han salido bien.

Incluso durante el programa dijo que necesita estar con una bolsa de drenado en su cuerpo, para extraer algunas sustancias generadas por la mala cirugía.

SSB