“Siempre se necesita la música”: Ringo Starr

A más de 50 años de su primer disco country, Ringo Starr regresa a este género en “Look Up”, material que responde a su necesidad de seguir activo en la industria, compartiendo un poco de alegría a sus seguidores.

“Creo que siempre hay una necesidad de música y de alegría, pero el mundo sigue girando, hay mucha locura, violencia y gente que le hace demandas a otros. Así es el mundo, todos lo sabemos, pero hago esto y espero que alguien también lo haga, entonces seremos dos y siempre puedes saber cuando los dedos se mueven”, dijo el cantante a El Heraldo de México, haciendo la seña de amor y paz.

El ex Beatle trabajó este disco con T Bone Burnett, quien se encargó de producir y escribir los once temas, luego de una amistad que inició en los años 70 y que ahora rinde frutos, luego de ambos coincidieran hace unos meses en la misma reunión.

“Le pregunté si tenía una canción para mí y me envió la pista country más hermosa que he escuchado en muchos años, era un estilo muy al de los 50, entonces pensé que tenía que hacer un EP de este género. Luego vino a Los Ángeles y lo cuestioné sobre si tenía más temas y cuando me contestó que sí, supe que teníamos que hacer un álbum”, detalló el famoso baterista.

Sobre regresar a este género musical, el intérprete de ‘Good Night’ mencionó que cuando comenzó a escuchar country en su juventud, la sintió como música emotiva y al ser una persona bastante afectiva, conectó con el estilo.

“Me gusta decir que en los años 50, cada canción country hablaba de la esposa que murió o el perro que murió o de necesitar dinero para la rocola. Siempre había un problema”, contó. Aunado a estos temas, era fan de los intérpretes de la época, como Kitty Wells, Hank Snow y Hank Williams, músicos en los que la propia banda The Beatles se inspiró para hacer temas como “Act Naturally”, “What Goes On” y “Don’t Pass Me By”.

Durante la charla con Ringo Starr desde el Ryman Auditorium, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, donde ofreció shows en apoyo a las víctimas de los incendios de California, estuvo acompañado de Burnett, quien habló del proceso creativo de este nuevo disco: “Probablemente me tomó tres semanas hacer esos temas. Una vez que comencé, no pude parar. Este es un problema. Lo he tenido toda mi vida”.

El productor también aprovechó para hablar de lo orgulloso que se siente de ser amigo de Ringo Starr, ya que fue la música de The Beatles quien lo ayudó a encontrarle sentido a su vida en la música: “Abrieron puertas y ventanas por las que muchos de nosotros hemos caminado o escalado a lo largo de los años. Y por eso tengo esta profunda gratitud a la banda y a Ringo”.

Este nuevo disco también incluye colaboraciones con artistas importantes del género: Dennis Crouch, Paul Franklin, Daniel Tashian y Joe Walsh.

DATOS

En 1970, lanzó su disco Beaucoups of Blues, completamente country.

También es un fiel seguidor del blues, lo ve como el pop de los años 50.

En los últimos cuatro años, Ringo sólo había lanzado Eps.

Su anterior álbum fue lanzado en 2019 y se llamó What's My Name.

NÚMEROS

11 canciones tiene este material.

1962 entró a The Beatles.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

EEZ