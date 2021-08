¿Lupillo Rivera lanza indirecta a Belinda con canción de Grupo Firme?

Como si fuera una coincidencia, o no, en pleno día de aniversario de Belinda y Christian Nodal, Lupillo Rivera compartió un video en el que se muestra en compañía de su supuesta esposa en el concierto de Grupo Firme en donde se escucha de fondo una canción de desamor.

Y es que aunque en dicho video parece que Lupillo Rivera se encuentra disfrutando a lado de su novia y unos amigos más tomando unas cervezas en el concierto del Grupo Firme, la canción de fondo hace pensar que podría ser una indirecta para su exnovia Belinda.

¿Qué canción se escucha?

Dicha canción se trata de uno de los grandes éxitos de Grupo Firme, que cabe señalar el vocalista de esta agrupación tuvo una fricción con Christian Nodal hace algunos años.

El tema que presuntamente podría haber dedicado a Belinda durante el día en el que la bella rubia celebró su primer aniversario a lado de Christian Nodal se titula “En tu perra vida”.

La canción habla sobre una mujer que vuelve arrepentida a buscar a una expareja pero el hombre despechado pide a quien fue su gran amor que no lo vuelva a buscar y que no le dirija la palabra pues no le gustan las personas falsas.

“En tu perra vida, me dirijas la palabra, me caen en la punta las personas que son falsas; no te pongas a llorar, déjate de payasadas” es una de las estrofas de esta canción que Grupo Firme canta a lado de Lenin Ramírez.

Comentarios de seguidores de Lupillo Rivera inmediatamente señalaron que al parecer podría estar un poco “dolido” pues incluso señalan que el Toro del corrido se ve muy descuidado.

Foto: Captura de pantalla

Por otra parte, también los fanáticos del hermano de Jenni Rivera criticaron fuertemente al cantante por no estar celebrando el cumpleaños de su hija “Peque” a quien procreó junto con Mayeli Alonso.