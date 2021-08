Lupillo Rivera le propuso matrimonio a Giselle Soto con anillo ¡de un dólar!

Lupillo Rivera dio de qué hablar una vez más, pero esta vez no se trata de la polémica por su relacion con Belinda y el tatuaje que se hizo con su rostro, se trata del anillo que le habría entregado a Giselle Soto cuando le pidió matrimonio ella fue quien confesó que fue de un dólar.

Con el compromiso de Christian Nodal y Belinda se reveló que Lupillo Rivera también le habrá pedido matrimonio a su entonces novia por despecho, aunque él salió en su defensa y aseguró que habría sido antes cuando decidió comprometerse con la empresaria sin conocer más sobre la pareja estrella del momento.

Fue Giselle Soto quien entrevista con el programa "Hoy Día" reveló que fue durante el funeral de su padre, en mayo de este mismo año, que el llamado "toro del corrido" se acercó a la madre de la joven para pedirle permiso de casarse con su hija y en ese momento él le entregó un anillo de un dólar.

Giselle Soto indicó que más tarde Lupillo Rivera le contó que durante el funeral le pidió un billete de un dólar a una de sus tías, para poder darle forma de un anillo de compromiso y entregárselo en ese momento: "Si esta mujer me acepta el anillo de un dólar, ella es la adecuada".

Lupillo Rivera y su esposa Giselle Soto. Foto: Instagram @gorgizz

Soto relató que conoció al cantante durante la pandemia de Covid-19, fue él quien la contactó por Instagram y cuando por fin se conocieron se enamoraron de inmediato, en ese momento Lupillo Rivera le dijo que se casaría algún día con ella.

¿Indirecta para Belinda?

La frase que mencionó Giselle Soto durante la entrevista, y que habría sido una “prueba” al recibir el anillo de compromiso, provocó que los fans recordaron las polémicas declaraciones de la mamá de Lupillo Rivera contra Belinda.

La matriarca de los Rivera aseguró en entrevista que Belinda era una mujer a quien “sólo le gusta el dinero” y que celebró el que su hijo se quitara el tatuaje que tenía con el rostro de la cantante de “Ángel”, además dijo sentirse feliz de que su relación terminara.

"Claro que sí andaban, nada más que la gente no lo creía, ni los medios como iban a creer que andaba con ella. Bueno y le dije yo a Lupe 'Mira a esa mujer le gusta el dinero hijo' y me contestó 'Pues ni modo, yo no tengo'. Pero sí anduvieron, tuvieron ahí su tiempo, se dieron sus gustos y pues como dice. Ya lo bailado nadie se los quita, ni volviendo a nacer", dijo Doña Rosa Saavedra.