Eduin Caz de grupo Firme quiso PAGARLE a un famoso grupero para hacer un dueto ¿fue a Christian Nodal?

Uno de los cantantes más exitosos del momento en el género regional mexicano es Eduin Caz, vocalista del grupo Firme quien gracias a sus canciones, duetos y presencia en redes sociales se ha logrado colocar como uno de los cantantes más importantes del momento.

Es tal su popularidad que muchos artistas desean colaborar con él y otros como Christian Nodal y Jorge Medina que no tienen pensado en grabar una colaboración con el integrante de la agrupación de música regional mexicano.

En entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Jorge Medina reveló que Eduin Caz lo buscó para grabar un dueto juntos, pero esta colaboración nunca sucedió pues el exvocalista de la Arrolladora Banda el Limón, no estuvo de acuerdo en la forma de negociar.

Jorge Medina, recordó que Eduin Caz se acercó a él y quiso pagarle cierta cantidad de dinero para hacer a su manera el dueto, situación que incomodó al sinaloense.

“Quiero un dueto pero te pago tanto, yo no dije nada...por que no me puede venir a pedir un dueto diciendome que me va a pagar tanto”, dijo Jorge Medina