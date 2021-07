Grupo Firme tendrá un invitado especial en su concierto en Los Ángeles ¿Quién será?

Grupo Firme cuenta los días que faltan para llevar a cabo una de sus grandes metas profesionales, presentarse en el importante recinto Staples Center de los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Los músicos mexicanos ya tienen siete fechas con lleno total, por lo tanto ellos como sus fans están muy emocionados, pero no son los únicos, pues hay un artista y muy amigo de la agrupación que estará como invitado especial.

Se trata del sinaloense Horacio Palencia, cantante y compositor que a través de sus redes sociales confirmó la noticia con la que dejó sorprendidos a sus fans que esperan ver y cantar sus letras en voz de Grupo Firme.

“Ahora ya con siete sold out de mis amigos de Grupo Firme me iré a echar un palomazo con ellos, ya hablé con Eduin y me dijo que escogiera la fecha que quiera ir a cantar”, anunció Palencia quien es autor de canciones como “Pídeme”, “El mundo a tus pies” y “Descuidé” que son interpretadas por Grupo Firme.

Los famosos además de tener varios proyectos de trabajo juntos han recalcado ser buenos amigos y llevarla muy bien, por eso cada que tienen oportunidad se convocan para compartir micrófono y momentos recreativos.

Los días en lo que Grupo Firme estará en Staples Center son: 30 y 31 de julio, 1, 4, 6, 7 y 8 de agosto, pero aún se desconoce cuál es el día en el que Horacio pisará el escenario junto a la banda.

Por mientras los artistas tijuanenses siguen cosechando éxitos en cada una de sus presentaciones en la Unión Americana, donde se consolidado como una de las estrellas del momento de la música regional mexicana y conquistan a millones de fans con sus canciones, carisma y buen ambiente.