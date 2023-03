Salchichas: 3 marcas caras que cuidan tu salud y saben rico

¿Te gusta comer salchichas? Debes saber que son un alimento muy común no sólo en México, sino en el mundo, pues son fáciles de preparar y no requieren un gasto excesivo para el bolsillo de los mexicanos, además los hot dog son muy populares, pero también hay un mito en torno a que no se trata de un alimento que contenga carne, sino que está elaborado con desechos de diversos animales ya sea pollo, cerdo o pavo, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) elaboró un análisis donde muestra cuáles son las marcas que sí tienen carne y su consumo es bueno para la salud.

Son un producto alimenticio procesado que entra del rubro de los embutidos, en México desde 1984 existe una norma que indican deben ser elaboradas con 60 por ciento de carne animal ya sea cerdo, ternera, res o ave y grasa de esas especies que se mezclan para formar tres tipos principales: tipo Viena, Fránkfurt o coctail, sin embargo hay marcas que también las ofrecen de pavo, pechuga de pavo, para asar, para hot dog, reducida en grasa, baja en sodio.

El mayor ingrediente que declare el empaque de una salchicha es que debe contener en mayor medida, por ejemplo si dice que está elaborada con pavo y cerdo, el contenido del ave debe ser mayor al del cerdo; la norma regulada por la Profeco no es obligatoria por lo que en el mercado se oferta gran variedad de este alimento muy popular por su practicidad, pero, ¡ojo, pues se analizaron 57 marcas y se encontró que 30 de ellas no tienen carne como lo indica su paquete.

Un hot dog aporta 267.6 calorías. Foto: Especial

3 marcas caras de salchichas que sí tienen carne

No todos los resultados del estudio son malos, ya que se encontraron cinco marcas que aunque son caras sí ofrecen lo que prometen en sus etiquetas y no tienen alto contenido en sodio, pues hay que tomar en cuenta que su consumo elevado genera a la larga padecimientos clínicos

Es importante aclarar que todas las salchichas tiene un alto contenido de sodio debido a su proceso de elaboración, pues influyen los agentes de curado y conservadores de modo que cada una contiene entre 595.6 y 1014.6 miligramos de sodio en cada 100 gramos de salchicha.

Oscar Mayer salchichas clásicas de pollo, pavo y cerdo, precio promedio 122 pesos paquete de 454 gramos.

Peñaranda salchicha de pechuga de pavo, 164 pesos paquete tipo Frankfurt de 400 gramos.

Bernina salchicha de pavo ahumada 83 pesos, paquete de 340 gramos.

Otra marca que también son de buena calidad, según el estudio publicado en la Revista del Consumidor son:

Parma campestre salchicha hot dog de pavo, 97 pesos paquete de 397 gramos.

*Precios consultados el 17 de marzo a través de walmart.com

Consulta la tabla de las salchichas que sí cumplen y las que no con lo que ofrecen en su etiqueta. Foto: Profeco

Estas marcas sí cumplen con su calidad y no están adicionadas con soya, por lo que sí son carne lo que estás comiendo al preparar tus hot dogs, aunque es importante saber que aunque son fáciles de hacer y muy rápidos no aportan nada en cuanto a nutrición se refiere; el estudio hecho por la Profeco revela el contenido nutricional y el número de calorías que aporta consumir uno que son 267.6 por pieza. A continuación te dejamos la tabla nutrimental para que sepas qué te aporta comerte un "jocho" después de la fiesta.

Los hot dogs no son buenos para la salud, advierten

Una investigación reciente realizada por la Universidad de Michigan reveló que el consumo de un hot dog podría restarte 36 minutos de vida, una noticia que ha originado una cascada de reacciones en uno de los países en donde este alimento destaca como los más populares y fáciles de preparar, pues hay que recordar que los "perros calientes" son muy populares en Estados Unidos.

De acuerdo con la Profeco una de las razones del consumo de embutidos como son las salchichas es la practicidad, economía y sabor, así como la facilidad de su preparación, además los alimentos cárnicos proporcionan proteínas (contienen todos los aminoácidos esenciales) vitaminas del complejo B, hierro, zinc y selenio.

El pan, las salchichas y las salsas van sumando calorías. Foto: Profeco

Los alimentos ultraprocesados se han convertido en los fieles acompañantes de nuestra cocina con embutidos como el jamón y las salchichas para los desayunos, hasta otros ricos en azúcares y harinas como las galletas para consentirnos a la hora del postre o cumplir un antojo a lo largo del día; su consumo está tan normalizado que muchas veces las familias no se dan cuenta de cuántos de estos productos se ingieren en la dieta diaria y mucho menos se consideran las terribles consecuencias para la salud. Ahora, un nuevo estudio desarrollado en Brasil abordó esta problemática y las conclusiones resultaron alarmantes, ya que el consumo de dichos alimentos están relacionados con una muerte prematura.

