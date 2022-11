Chocolate corriente: 3 marcas que son un riesgo a la salud, advierte Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló los resultados de un análisis de laboratorio de diferentes marcas de chocolate en polvo y barra que se comercializan en México. En la Revista del Consumidor de enero 2022, la institución detalló que sometió a un estudio a 32 diferentes productos: 12 tablillas de chocolate para mesa, tres tablillas sabor chocolate para mesa, 10 chocolates en polvo y siete polvos para preparar bebidas sabor chocolate.

La Profeco detalló que en cada producto se analizó las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados; además se analizó el contenido energético de cada producto; la cantidad de proteína; azúcares y grasa. De acuerdo con el reporte, entre las irregularidades que se encontraron en las marcas de chocolate analizadas hay grasas no permitidas, como grasa de coco o palmiste (aceite vegetal comestible); otras tienen menos producto del que indica su etiqueta, y algunas otras marcas tienen menos azúcares.

Muchos chocolates tienen exceso de calorías. Foto: Pixabay

Sin escrúpulos: delincuentes "PIRATEAN" medicamento contra cáncer de mama

3 marcas de chocolate en barra y polvo que son un riesgo a la salud

Otras irregularidades que engañan al consumidor son que tienen exceso de calorías y no lo advierten, descartan ciertas leyendas nutrimentales o de propiedad y otras marcas contienen edulcorantes y no presentan la leyenda de advertencia. Estas 3 marcas de chocolate contienen exceso de calorías y no lo advierten:

Abuelita para mesa y en polvo.

Don Gustavo para mesa y en polvo.

Choco Tavo en polvo.

Marcas de chocolate en México. Foto: Profeco

Entre los productos que no cumplen con la norma en cuanto al contenido neto que declaran, se encuentran los siguientes:

MOCTEZUMA CASERO Chocolate para mesa / 270 g. Tuvo hasta 6.5% menos contenido neto del declarado.

ABUELITA Original Nestlé Chocolate para mesa / 270 g. Tuvo hasta 6.0% menos contenido neto del declarado.

La Suiza Chocolate para mesa / 360 g. Tuvo hasta 4.2% menos contenido neto del declarado.

precissimo Sabor a chocolate para mesa / 200 g. Tuvo hasta 11.4% menos contenido neto del declarado.

DON GUSTAVO Chocolate en polvo granulado 25% menos azúcar que el chocolate tradicional granulado / 250 g. Tuvo hasta 12.8% menos contenido neto del declarado.

Para no ser estafado, la Profeco recomienda: leer la etiqueta, principalmente la declaración nutrimental, revisar fecha de caducidad, no obstante que son productos longevos, bajo las condiciones de conservación adecuadas, considerar que el contenido de azúcar y el aporte calórico en estos productos son elevados y guardar el producto en su empaque cerrado dentro de la alacena o en cualquier otro lugar fresco, protegido de la luz, alejado de fuentes de calor y de los cambios repentinos en la temperatura.

SIGUE LEYENDO:

Café con leche: ¿cómo daña al estómago mezclar estas bebidas?

Queso panela: ¿por qué le salen hongos, hace daño comerlo enlamado?

Queso Oaxaca corriente: 3 marcas que son sólo grasa y dañan tu salud, según Profeco