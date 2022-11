Queso panela: ¿por qué le salen hongos, hace daño comerlo enlamado?

El queso panela es uno de los preferidos a la hora de hacer dieta, pues es tan fresco como sano por lo que los nutriólogos no dudan en recomendarlo a la hora de decir productos benéficos para la salud. El problema es que existen quesos que se denominan panela sin serlo, pues hay marcas que pretenden engañarte.

Otra de las cosas es que es un alimento dedicado que requiere medidas de conservación específicas para evitar que se eche a perder fácilmente, por que seguramente en más de una ocasión te ha pasado que se pone baboso o con lama a pesar de tener pocos días de haberlo comprado.

En el mercado mexicano existen muchas marcas y los precios van desde muy económicos hasta alimentos de calidad premium, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el precio está relacionado directamente con la calidad, por lo que sí deberías considerarlo a la hora de hacer el super mercado y elegir el producto que consumirás y por ninguna razón debes consumir un producto que tenga moho aunque sea sólo de manera parcial.

En el mercado hay gran variedad de quesos. Foto: Pixabay

¿Por qué el queso panela se pone baboso?

Una de las dudas más frecuentes en internet sobre el queso, es ¿por qué se pone baboso o enlamado a pesar de estar refrigerado? La razón principal es que el queso regularmente no viene empaquetado al vacío, pues los mexicanos acostumbramos comprarlo a granel, es decir por la cantidad que deseamos en el momento en que realizamos el supermercado.

De modo que al no estar empaquetado al vacío es el ambiente idóneo para la formación de patógenos que alteran su apariencia física y es cuando le aparece esa nata blancuzca en la superficie y se genera un cambio en su olor que se vuelve más amargo y desde luego cambia su sabor debido a la presencia de bacterias en su superficie.

Las bacterias que se forman en la superficie del queso son micotoxinas que alteran la consistencia y sabor de los alimentos; crecen por los carbohidratos y el alto grado de humedad que son el ambiente prefecto para su proliferación, por eso es que aunque esté en refrigeración se forman y nos echan a perder el queso.

Los mexicanos acostumbramos acompañar muchos platillos con queso. Foto: Pixabay

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) recomienda no comer queso ni ningún alimento si tiene presencia de hongos o bacterias pues podría haber otro patógeno que cause una enfermedad, ya sea diarrea o alguna intoxicación, por lo que no es bueno enjuagar el queso para quitar lo enlamado o el moho y luego comerlo.

¿Cómo conservar en buen estado el queso?

Médicos advierten que las personas con alergias deben evitar el consumo de moho pues podrían sufrir dolor de estómago o de cabeza y en casos poco frecuentes podría haber un shock anafiláctico, pero puede ocurrir, por lo que más vale evitarlo. Además recomiendan guardar todos los embutidos y quesos en bolsas de plástico herméticas y en refrigeración, así durarán más tiempo y se reducirá la aparición de bacterias aunque sean benignas como los lactobacilos. Otras recomendaciones son:

Revisa la fecha de caducidad

Consúmelos al poco tiempo de abiertos

Guarda el restante en recipientes herméticos

Consérvalo en refrigeración entre 0 y 2 grados centígrados

