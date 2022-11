Jamón: ¿por qué se pone baboso, hace daño comerlo así?

El jamón es un alimento procesado que es muy común entre los mexicanos pues es fácil de combinar y es ideal para el lunch de los niños, así como para un bocadillo rápido como una torta o ideal para el desayuno acompañando un huevo, y la realidad es que se puede comer a cualquier hora del día por su practicidad al igual que las salchichas son elaborados con "pasta de carne" y sometidos a un proceso de salmuera para que adquieran su sabor tan característico.

En el mercado mexicano existen muchas marcas y los precios van desde muy económicos hasta alimentos de calidad premium, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el precio está relacionado directamente con la calidad, por lo que sí deberías considerarlo a la hora de hacer el super mercado y elegir el producto que consumirás, pues al ser embutidos tienen gran cantidad de sal, y su consumo en exceso es dañino para la salud.

Hay una gran oferta de jamones en el mercado, elige el que convenga a tu salud. Foto: Pixabay

¿Por qué el jamón se pone baboso?

Una de las dudas más frecuentes en internet sobre el jamón, es ¿por qué se pone baboso o viscoso a pesar de estar refrigerado? La razón principal es que el jamón regularmente viene en rebanadas finas, y regularmente no viene empaquetado al vacío, pues los mexicanos acostumbramos comprarlo a granel, es decir por la cantidad que deseamos en el momento en que realizamos el supermercado.

De modo que al no estar empaquetado al vacío es el ambiente idóneo para la formación de patógenos que alteran su apariencia física y es cuando le aparece esa nata blancuzca en la superficie y se genera un cambio en su olor que se vuelve más amargo y desde luego cambia su sabor debido a la presencia de bacterias en su superficie.

Comerlo en esas condiciones podría causarte enfermedades. Foto: Pixabay

Las bacterias que se forman en la superficie del jamón son benignas, es decir lactobacilos que alteran la consistencia y sabor de los alimentos; crecen por los carbohidratos de estos alimentos y el alto grado de humedad que son el ambiente prefecto para su proliferación, por eso es que aunque esté en refrigeración se forman y nos echan a perder este embutido.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) recomienda no comer el jamón si tiene presencia de bacterias, pues además de los lactobacilos podría haber otro patógeno que cause una enfermedad, ya sea diarrea o alguna intoxicación, por lo que no es bueno enjuagar las rebanadas de jamón para quitarles la baba y luego comerlas.

Los embutidos tiene un alto contenido de sodio. Foto: Cuartoscuro

Además recomienda guardar todos los embutidos en bolsas de plástico herméticas y en refrigeración, así durarán más tiempo y se reducirá la aparición de bacterias aunque sean benignas como los lactobacilos. Otras recomendaciones son:

Revisa la fecha de caducidad de tus embutidos

Consúmelos al poco tiempo de abiertos

Guarda el restante en recipientes herméticos

Consérvalo en refrigeración entre 0 y 2 grados centígrados

