Loki: Las mejores reacciones a su muerte en el cuarto capítulo

La nueva serie original del Universo Cinematográfico de Marvel, Loki, ha causado revuelo en las personas fanáticas del Dios de las Mentiras, lo que también ha representado un gran éxito para Disney y su nueva plataforma de streaming. Desde el primer capítulo de la serie, los datos respecto al hermano de Thor, sus habilidades y el desarrollo de la historia han ocasionado que nos mantengamos al filo del asiento cada semana.

Sin dejar a un lado sus ilusiones y engaños, Tom Hiddleston continúa interpretando al personaje que, con tal de obtener lo que desea, es capaz de todo. Algo que no solo hemos comprobado en la serie, sino también en sus participaciones en películas anteriores, como Thor y The Avengers. Sin embargo, a pesar de las incontables sorpresas que nos hemos llevado, en el cuarto capítulo, titulado "The Nexus Event", nos enfrentamos a una situación inesperada que provocó diferentes reacciones en los fans.

La primera aparición de Loki en pantalla fue en 2011. Foto: Twitter @pilarpascal98

The Nexus Event

En este episodio las expectativas respecto a la forma en la que Loki y Sylvie se librarían del apuro estaban por los cielos. Es en el capítulo cuatro donde se comienza a indagar en los orígenes de la organización que vigila el tiempo y empezamos a descubrir que la situación es mucho más compleja de lo que parece. Sin embargo, una muerte inevitable provocó el impacto de la audiencia, quien no dudó en compartir la experiencia al respecto en plataformas digitales.

Debido a la interacción entre Loki y Mobius, uno de los líderes de la Autoridad de Variación Temporal, la relación entre ambos y la aparente confianza que el Dios de las Mentiras deposita en el gerente, lo sucedido en el que ya está catalogado como "el mejor capítulo de la serie hasta el momento" ha causado revuelo. La presunta muerte de Loki en este capítulo fue una de las razones por las que el público se mostró impactado.

El destino de Loki fue la razón de que la audiencia colapsara. Foto: Twitter @valenholland__

¿Qué ocurrirá con Loki?

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido en la pantalla, no hay razones para entrar en pánico, pues todavía restan dos capítulos más de la serie que ya ha levantado sospechas respecto a una segunda temporada no solo por parte de los fanáticos, sino de la producción misma. Del mismo modo, los rumores respecto a la aparición del Dios de las Mentiras en alguna escena de las próximas películas de Marvel mantiene la esperanza en sus fans, quienes continúan reponiéndose de los sentimientos ocasionados por el capítulo más reciente. Estas son las mejores reacciones al respecto:

El público continúa sin procesar las múltiples muertes del personaje. Foto: Twitter @valenholland__

También expresaron su molestia. Foto: Twitter @Porsi_noloviste

Insinuaron que fue una de las escenas más tristes. Foto: Twitter @Gabriel18598561

Los giros inesperados son característicos de la saga. Foto: Twitter @elsa_rl7

La escena final también fue una gran sorpresa. Foto: Twitter @AnabelGuarniz

