Pilar Montenegro le hizo "fuchi caca" a medio millón de pesos

Me entero que en recientes días la revista de los martes le ofreció quinientos mil pesos a Pilar Montenegro para que les diera una entrevista exclusiva con sesión de fotos incluida. La respuesta de la exintegrante del desaparecido grupo Garibaldi, que cabe subrayar lleva años apartada del medio artístico, fue contundente:

"no, no y no".

YA APARECIERON LAS FOTOS

Se los dije. Se los advertí. Esta semana aparecieron publicadas las fotografías, que avisé saldrían a la luz, de José Alberto Castro y su novia. Tal como lo advertí la actriz que posa junto al productor de televisión no es Cecilia Galliano (a la que habían ligado sentimentalmente con él). La mujer que presentan las imágenes es una actriz de televisión muy poco conocida.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Dicen que por las noches… está celebrando un año al aire. La emisión encabezada por Pavel Granados (director de la Fonoteca Nacional) y conducido también por Armando Pous y Fernando Eslava transmitió durante su programa de aniversario varías joyas musicales grabadas entre 1901 y 1958. Dicen que por las noches… pasa los martes a las 22 h por La B Grande de México (1220 AM).

PRODUCIRÁN SERIE

Me entero que Daniel Bisogno y Adal Ramones se han asociado para producir una serie cómica para Netflix. Tanto el conductor de Ventaneando como el conductor de televisión están incluidos en el reparto.

¡IMBÉCILES!

Mire lo que el matutino Hoy puso en su cuenta de Twitter:

¡Imbéciles! Fernando Colunga NO ACTUÓ EN QUINCEAÑERA.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El gobierno español y el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han anunciado que a manera de homenaje a Almudena Grandes (escritora fallecida el pasado 27 de noviembre) la estación de ferrocarril Puerta de Atocha pasará a llamarse estación Puerta de Atocha Almudena Grandes.

SERÉ BREVE

A la conductora de Cuéntamelo YA ya se le hizo costumbre «gorrear» tortas de chilaquiles. ¡Tipa aprovechada!

CONDOLENCIAS

Le envío mi más sentido pésame a Martha Cruz Zavaleta (productora de los programas de Canal Once, Aquí Nos Tocó Vivir y Conversando con Cristina Pacheco) por la muerte de su señora madre. Repose en paz doña Lidia Zavaleta Rodríguez. Te acompaño en la congoja, mi niña.



Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Paz en el mundo.

SSB

