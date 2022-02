Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán ¡están disputándose el Teatro Silvia Pinal!

El 05 de marzo la señora Mónica Marbán Kurczyn dejará de ser la administradora del Teatro Silvia Pinal. Su remoción se debe a que de un día para otro a Luis Enrique Guzmán «se le antojó» administrar el teatro propiedad de su madre, doña Silvia Pinal, ¡pero la que también quiere dicho puesto es Sylvia Pasquel! La hija mayor de la actriz de la Época de Oro del cine mexicano y su medio hermano están disputándose el hueso. El más «ansioso» por quedarse como administrador del Teatro Silvia Pinal es Luis Enrique Guzmán, pues lleva meses metiéndole a su mamá la idea de debe ser él y "no una mujer que no es de tu familia" quien administre el lugar antes mencionado. Mónica Marbán deja, por solicitud de Luis Enrique Guzmán, el puesto de trabajo que efectuó, entregando cuentas claras, durante 28 años.

Vi el estreno de Eros y Nosotros (Imagen Televisión), el programa que aborda temas de sexualidad sin lisonja ni cortapisas. Dos observaciones, la primera: Laura Montijano debe despabilarse, pues su compañera Elsa Reyes ¡se la come completa! Elsa es sexóloga y por ende está como pez en el agua; sin embargo, Laura aparte de desinformada (¡muy mal que no tenga noción de las cuestiones que se abordan!), estuvo titubeante, gris y apocada. Urge que se prepare y se despabile. Segunda queja: el exceso de infomerciales. Mejor que nadie sé que la televisión vive de los auspiciadores, ¡pero hubo más publicidad que contenido!

En un evento ocurrido el domingo en el Teatro de la Ciudad (antes Esperanza Iris) don Rogerio Azcárraga Madero, presidente vitalicio de Radio Fórmula y pionero de la industria discográfica en México y América Latina, fue reconocido por su labor, trayectoria e impulso a la música.

Me entero que Octavio Valdez, periodista de FORO tv y titular ahí de Noticias de las 16 h, deja su puesto de trabajo en Noticiarios Televisa la semana próxima. ¿El motivo? Univisión lo ha contratado para llevárselo a Los Ángeles, California y sumarlo a su equipo de noticias. La buena nueva tiene ¡harto feliz! al joven periodista, pues tal oportunidad ¡de oro! es codiciada por muchos de sus colegas. Octavio Valdez, que está a punto de debutar como papá en abril, recibe por adelantado ¡la torta bajo el brazo! que su bebé trae consigo. Esa no era torta sino baguette.

Mañana inician las grabaciones de El Doble, programa de Televisa cuyo estreno será en la Barra de Comedia. La y los protagonistas de El Doble son doña Norma Herrera y sus vástagos Raúl y Armando Araiza (antes de esto no habían trabajado en un mismo programa). En El Doble la señora Herrera personifica a la mamá de dos actores: uno consagrado (papel que hará Armando) y otro que trabaja de «stunt» (papel que va a hacer Raúl) y que siempre «dobla» a su hermano en las escenas peligrosas y de riesgo. El Doble estará compuesto de 12 capítulos y va a contar con las participaciones especiales de Cecilia Galliano, Sebastián Ligarde, Lisette, Christian Ahumada y Manuel el 'Flaco' Ibáñez.

Por su fulgurante carrera y su contribución al arte y cultura españoles el grande artista Joan Manuel Serrat recibió de manos del presidente de España, Pedro Sánchez, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Qué bonito sería que Galilea Montijo asistiera al concierto que Lolita, la cantante española, va a dar en CDMX.

