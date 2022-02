La próxima 'Academia' ¡ya tiene conductor!

Se rumoreaba que Alan Tacher conduciría La Academia (que este año cumple 20 años. Su primera emisión fue el 30 de junio del 2002), sin embargo TV Azteca decidió que sea Adal Ramones el anfitrión de ese «reality show». Sí, Adalberto Javier Ramones Martínez va a conducir '20 Años La Academia'.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La actriz mexicana Isela Vega estuvo incluida en el In Memoriam de los Premios Goya 2022 (efectuados el sábado en Valencia, España). Por cierto, la cinta española Libertad (nominada a Mejor Película en la 36 entrega de los Goya) incluye en su banda sonora una canción de la grandiosa intérprete mexicana Manoella Torres.

APLAUSOS

Pese a que Laura G me caga (un día contaré la pesada broma con la que me ridiculizó frente a decenas de personas) debo reconocer que condujo ¡muy bien! Todos A Bailar. Ella, por si no lo sabe, tuvo que entrar de emergencia a conducir dicho programa debido a que Ingrid Coronado, titular de esa emisión, no pudo presentarse a trabajar por estar contagiada de COVID-19. María Sonia Laura González Martínez (más conocida como Laura G) con soltura, gracia y dominio condujo la semifinal del «reality show« de baile. Además le invirtió varo a su arreglo ¡pues hizo tres cambios de look y vestuario! A leguas se notaba que la ropa que usó era cara y de buen sastre ¡no como Ingrid Coronado que solo usa «garritas» de Salvaje Tentación y SHEIN!

¡TORPE!

En Venga la Alegría Fin de Semana, Alana Lliteras (que de conductora ¡no tiene ni la tierra de las uñas!) cometió la torpeza de decir que Ángela Aguilar es hija del fallecido Antonio Aguilar. Es vergonzoso que la sección de espectáculos la dé una persona tan desinformada como Alana.

¿ACEPTARÁ?

Me entero que Paulina Goto ha recibido de Furris Gilbert (productor de teatro) la propuesta laboral de personificar a Molly (papel que en cine hizo Demi Moore) en Ghost, el musical.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Quienes tenemos adultas mayores y/o adultos mayores a nuestra responsabilidad debemos escuchar Años Longevos, programa especializado en temas gerontológicos que nos ilustran respecto a la vejez y el envejecimiento. Años Longevos se trasmite los martes a las 13 h a través de Ciudadana 660 (660 AM).

SERÉ BREVE

Él se hartó de mantenerla a ella ¡y también al hermano huevón! Por eso la tronó.

Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. ¡Feliz Día de San Valentín!

