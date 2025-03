Arancel para México sería 15%

Ya tengo el dato. Los autos exportados por México hacia Estados Unidos podrían pagar, en promedio, un arancel de 15 por ciento una vez que se instrumenten las tarifas generalizadas a partir del 3 de abril, que implican 25 por ciento de impuesto para todos los vehículos no producidos en suelo estadounidense, pero que aplicaría con una importante excepción para México, pues lo exportado desde aquí tendría exento el valor de los componentes fabricados en EUA.

Por su puesto que 15 por ciento es una primera estimación, y hay variaciones por cada vehículo, modelo, etc. No obstante, es un primer punto de partida, que surge de aplicar el arancel de 25 por ciento al valor no estadounidense del auto exportado.

¿De dónde surge 15 por ciento de arancel? De que 40 por ciento del valor de cada auto exportado desde México es componente estadounidense, en promedio, de acuerdo con fuentes del sector. Por lo tanto, el arancel de 25 por ciento solo aplicaría a 60 por ciento restante.

Este es un momento de alto riesgo para la economía nacional. Ayer el Secretario Marcelo Ebrard tomó una actitud realista para informar durante la conferencia mañanera que buscará reducir el impacto para México de las medidas arancelarias anunciadas el miércoles, y adecuadamente insertó una nueva línea de argumento: el sistema en su conjunto está cambiando; es decir, el comercio global está siendo rediseñado desde la Casa Blanca.

Tomando en cuenta lo anterior, puede decirse que México sale ganando de la guerra comercial global. ¿Por qué? Porque mientras países como Alemania o Corea del Sur estarán sujetos al arancel de 25 por ciento, México tendrá una tarifa menor gracias al porcentaje estadounidense promedio en el valor del vehículo.

Donald Trump desea el regreso de la fabricación tanto de autos como de autopartes a su país. En Estados Unidos se estima que existen alrededor de 50 plantas ensambladoras de vehículos. No obstante, las fábricas de autopartes se cuentan por miles.

De acuerdo con el reporte Automobile Parts Manufacturing Industry Profile existen alrededor de cinco mil plantas que fabrican autopartes y componentes en Estados Unidos, “con ventas anuales de Dlls. $300 mil millones”.

México cuenta con 37 plantas ensambladoras de autos, motores y transmisiones; y con más de dos mil fábricas de autopartes. Tan solo el valor de las autopartes producidas en nuestro país está por llegar a Dlls. $127 mil millones, de acuerdo con cifras de la Industria Nacional de Autopartes que encabeza Francisco González. En 2024, cada día, México exportó Dlls. $264 millones en autopartes hacia Estados Unidos. Las autopartes serán uno de los productos más castigados por el nuevo arancel de 25 por ciento. Es en ese sector donde se corre el mayor riesgo de pérdida de empleos y cierre de fábricas.

POR: CARLOS MOTA

