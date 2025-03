Canadá, Trump y el TMEC

El primer ministro de Canadá, Carney convocó a elecciones anticipadas el pasado domingo. Apenas nueve días después de haber asumido el cargo, tras la renuncia de Justin Trudeau al liderazgo del partido Liberal y, por ende, al cargo de primer ministro, Carney llamó a elecciones que se celebrarán el 28 de abril, tras una rápida campaña.

Canadá tiene un régimen parlamentario. Forma parte de la Mancomunidad de Naciones. Su jefe de Estado es formalmente el rey británico Carlos III, representado por un gobernador general. Los canadienses elegirán 343 representantes al Congreso. El partido que obtenga la mayoría de los escaños encabezará el gobierno.

Hasta diciembre de 2024, el partido Liberal de Justin Trudeau estaba cerca de 20 puntos abajo en las encuestas y todo indicaba un retorno del partido Conservador al gobierno canadiense, pero la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, su amenaza e imposición de aranceles, sus reiterados dichos de que Canadá debería anexarse a los EU como el estado 51, han impactado de manera radical la situación política en Canadá.

Trudeau anunció en enero que renunciaría al liderazgo del partido Liberal y encabezó una respuesta dura y de confrontación a los dichos del presidente Trump. Impuso aranceles retaliatorios a EU, por montos similares a los establecidos por Trump, tanto en acero y aluminio como en aquellos productos que no cubre el TMEC, CUSMA para los canadienses.

El nuevo primer ministro canadiense, de 60 años, no tiene experiencia política, pero sí muy amplia en finanzas y economía. Fue gobernador del Banco Central de Canadá y del Reino Unido. No habla fluidamente el francés, lengua oficial de Canadá como el inglés y, según dicen, no es bueno en los debates.

Su opositor, el líder conservador Pierre Poilievre, de 45 años, es un experimentado político, considerado populista. Su lema era “Canadá está roto y quebrado” y atribuía todos los problemas a Justin Trudeau.

Los dichos y posturas del presidente Trump han provocado en Canadá un sentimiento de enojo vs los EU y reforzado su unidad, para defender su identidad diferenciada de EU. En las últimas semanas se ha visto un Canadá combativo con el lema del deporte favorito en Canadá, el hockey sobre hielo: “Codos arriba” que indica una actitud tanto defensiva como agresiva y de lucha.

Carney y Poilievre están a favor de los aranceles retaliatorios y planean mantenerlos. Carney y el partido Liberal se han movido rápidamente para fortalecer sus relaciones con la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, tanto en materia comercial como de seguridad. Hay que recordar que Canadá firmó un acuerdo con la UE de amplio alcance y es parte de la OTAN.

Los canadienses tienen claro quiénes son y quieren seguir siendo: un país independiente y soberano. No están dispuestos a redefinir las fronteras delimitadas en 1812 ni a ser subordinados económica y culturalmente por los EU.

POR MARTHA BARCENA

EMBAJADORA EMINENTE

PAL