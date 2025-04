Nana Calistar horóscopo HOY 23 de abril: Virgo tendrás que enfrentar una dura noticia

Esta semana el clima astrológico nos indica que hay que resistir y persistir. Además es momento de poner mucha atención en los mensajes y las señales que nos da nuestro cuerpo, pues enviará mensajes que sólo cada uno de nosotros sabrá descifrar. No hagas caso omiso a esto, ya que prestar atención te facilitará muchas cosas. Nana Calistar tiene un mensaje importante para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar Hoy

Acuario

No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará mejores oportunidades, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará ninguna ganancia. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte

Piscis

Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves sobre todo si tienes pareja. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante en pocos días. Infidelidad y separación podría ocurrir dentro de la familia. No permitas que la vida te cobre la misma factura dos veces; sino te pones inteligente vas a cometer más errores de los que imaginas.

Capricornio

Deja que el tiempo decida qué es lo mejor para cada uno. Te viene la llegada de un dinero y el emprendimiento de un negocio que tenías en mente. No es momento de sorprenderte por lo que sucede, mejor pregúntate porque están sucediendo dichas situaciones pues todo es el resultado de las acciones de tu pasado. Es momento de creer en ti y de despedirte de todo eso que te hace daño ay no te permite avanzar.

Sagitario

Deja de creer y pensar en algo que ya no tiene solución, hay mejores cosas por las cuales preocuparte. Vienen días en los cuales pensarás mucho en lo que fue y en lo que estas viviendo y pondrás todo en una balanza para saber si realmente es lo que quieres y deseas hacer. Date la oportunidad de quererte y enamorarte tanto de ti que no necesites nada de nadie más.

Escorpión

Vienen cambios muy fuertes, se te cae la venda de los ojos y verás las verdaderas intenciones de una persona que anda tras tus huesos, mira bien sus intenciones. Cuidado con dañar oportunidades que estarán llegando a tu vida. Es momento de aprender de cada uno de tus errores para no volver a cometerlos nuevamente.

Libra

Días en los cuales pensarás mucho en tu pasado y hasta te darán ganas de regresar a él, ten cuidado con volver a comer lo mismo. Si lo permites una vez no te quejes después de que te la vuelvan hacer, necesitas ponerte muy dominante en esos aspectos para que no se quieran pasar de listos contigo. Vienen días de muchas buenas noticias y de ciertos sueños que comenzarán a tomar forma y sobre todo a concretarse.

Los astros tienen un mensaje para ti. Foto: Copilot

Leo

Aguas con amistades fiesteras, esas que solo te buscan cuando hay evento, recuerda que tienes que comenzar a definir tu círculo de amistades. Nunca dejes que otras personas decidan el rumbo de tu vida pues ese solo te corresponde a ti, tú tienes el control de elegir lo que quiere y si a alguien no le parece que le busque, no es momento para perder el tiempo en personas que quieran hacerte caer o perderte en tu propio camino.

Cáncer

Mucha incertidumbre en el amor, pero con el paso de los días sabrás si debes o no dar ese paso. Un embarazo no deseado en la familia, cuidado con ir tan aprisa con los negocios podrías perder algo de dinero, amor de una noche se visualiza, podría ser una amistad. Te has sentido algo decaído y sin ganas, no te preocupes estas pasando por un cambio y maduración en el cual comenzarás a definir hacia dónde diriges tu vida y sobre todo tu realidad.

Géminis

Cuidado con querer ser alguien que no eres pues podrían decepcionarse mucho de ti. Vienen amores del pasado, no te preocupes sabrás quitarlos de tu camino. Cuidado con tus malas actitudes pues hay personas que te admiran demasiado y podrían decepcionarse de ti. No des paso sin guarache.

Tauro

Hay días en los cuales no sabes ni qué camino seguir ni hacia donde debes dirigirte para estar bien y ser feliz. Nunca dudes de tu poder de conseguir lo que quieres pues estará despierto ahora más que nunca. Vienen días de mucha luz y esperanza, mejoras laborales y comenzará a rendirte el dinero. Cambia la manera de pensar y enfócate en cuestiones que te dejen ganancias.

Aries

Si tienes una relación después de la tormenta vendrá la calma y con el paso de los días la relación mejorará mucho y se hará más fuerte. Ya es momento de centrarte en ti, después en ti y al final en ti. Si quieres ser exitoso ponte a trabajar y a lograr cada proyecto que tengas en mente que del cielo no te va a caer nada por su propia cuenta.