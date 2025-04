¿Cómo mejorar la crisis hídrica en México y saldar el adeudo de agua con EU? Esto revelan expertos

Durante la mesa de análisis de A Fuego Lento de este martes 22 de abril para Heraldo Radio, las personas invitadas conversaron sobre la crisis de agua en México, el "Día Cero", el acuerdo nacional por el derecho humano al agua, y la deuda de agua con Estados Unidos, bajo la conducción de Alfredo González Castro en compañía de Isaías Robles.

Al respecto, estuvieron los expertos Vicente Sánchez Munguía, especialista en gestión de recursos hídricos transfronterizos; y Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la UNAM, quien en su intervención subrayó que el llamado Día Cero, "no refleja la realidad que estamos viviendo, es un concepto que fue diseñado por un agente de marketing que impulsó la acción de la comunidad ante la escasez de agua que se vivió hace unos años".

En ese sentido, Arriaga aseguró que no estamos ni cerca del Día Cero, ya que la distribución del agua es muy desigual, por lo cual es un término "clasista", dijo, ya que este problema hídrico ya le llegó a algunas comunidades hace mucho tiempo. Explicó que en el sur sureste del territorio mexicano hay abundante agua y en la zona centro al norte hay menos disponibilidad de agua.

"Si vamos a realidades locales podemos encontrar soluciones, y que algunas ya se están haciendo como el Plan Nacional Hídrico, que plantea grandes estrategias de hacia donde dirigir las acciones para resolver la crisis de agua en los siguientes años", destacó.

El coordinador ejecutivo agregó que desde la Red de Agua de la UNAM consideran que el lanzamiento del Plan Nacional Hídrico es un reconocimiento del gobierno de que el reto del agua es mayor, por lo tanto se necesita voluntad de todos para revertir esta problemática en materia hídrica.

México tiene un adeudo de mil 500 millones de metros cúbicos con EU

Adeudos de agua se asocian con sequías y el cambio climático: Vicente Sánchez

Por su parte, Vicente Sánchez habló en entrevista para Heraldo Radio sobre la deuda de agua que México tiene con Estados Unidos, e informó que el adeudo es de mil 500 millones de metros cúbicos.

No obstante, explicó que de acuerdo con el Tratado de Aguas hay periodos establecidos en los cuales se deben cumplir los adeudos, "y este señala que cuando no se logra cumplir con las aguas en un periodo de 5 años (quinquenio), se pasa al siguiente quinquenio para saldar la deuda, siempre y cuando no se pase de dos quinquenios seguidos".

En ese sentido, aunque se cierra en octubre del 2025 el quinquenio, hay la posibilidad de que se salde la deuda de agua con Estados Unidos en el otro quinquenio, afirmó el especialista en gestión de recursos hídricos transfronterizos.

A su vez, refirió que en el Tratado de Aguas México no tiene una ventaja sobre Estados Unidos, "es bastante equilibrado, de hecho este Tratado es un ejemplo para la misma ONU, quien lo señala como un ejemplo de reparto equilibrado y justo entre países".

Finalmente mencionó que estos adeudos podrían estar asociados con las sequías y con el cambio climático, "y tenemos que aprender a lidiar con ello, acudir a las soluciones que se han tenido en otras ocasiones como aforar el agua de otros ríos y almacenamientos para cubrir esos faltantes que tenemos con Estados Unidos".