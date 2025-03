El Negocio elevado de Monreal

En Zacatecas, el gobernador David Monreal decidió que su legado no sería la seguridad ni el desarrollo económico, sino un viaducto elevado. Una obra de 3.4 kilómetros sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, que costará 3 mil 652 millones de pesos. Una vialidad que nadie pidió, a nadie consultó e innecesaria.

Lo que comenzó como un “proyecto de movilidad” se ha convertido en símbolo de opacidad, capricho y corrupción. La organización Ciudadanía Participativa ha alzado la voz por la falta total de transparencia: no hubo consulta ciudadana, no existen estudios de impacto ambiental ni cultural, y el financiamiento —vía subejercicio del presupuesto federal trasladado a fideicomisos estatales— fue diseñado para eludir la rendición de cuentas. La ruta favorita de quienes quieren hacer negocio sin preguntas.

El trazo del viaducto recorre una zona que forma parte del patrimonio mundial de la humanidad, según la UNESCO, la cual ya advirtió sobre el riesgo de que Zacatecas pierda esa categoría. Monreal sigue sin dar señales de conciliación y, como es costumbre, ha guardado silencio cada vez que se trata de dar explicaciones.

Dentro del Palacio de Gobierno zacatecano se comenta que Monreal aseguró que nadie podrá poner freno a “su viaducto” y que quien se atreva, no querrá tenerlo enfrente.

Así ocurrió con la jueza Margarita Quiñones Hernández, quien suspendió provisionalmente la obra. El gobernador reaccionó con descalificaciones misóginas. Los colectivos feministas le exigieron una disculpa pública. Monreal fingió recular: “Nos disculpamos si hubo alguna mala expresión, pero en este país hay juezas corruptas”. O sea, pidió perdón y volvió a insultar.

El viaducto elevado no es sólo una obra mal planeada. Es la muestra del estilo monrealista: decisiones unilaterales, desprecio por la legalidad, imposición como norma. No es un error técnico, es una forma de ejercer el poder. Así entiende David Monreal el servicio público: como un espacio para imponer, no para escuchar.

Zacatecas merece algo mejor que un gobierno que ataca a juezas, que desprecia a su gente y que convierte la infraestructura en negocio. Esta obra pública no es en beneficio de la ciudadanía: es abuso elevado.

Cada vez falta menos para 2027, y los Monreal están muy seguros de refrendar su poder en el estado. La ciudadanía está cansada de ellos. Organizaciones zacatecanas me comparten conversaciones donde piden audiencia con el gobernador para sentarse a la mesa y lograr acuerdos. Sin embargo, saben que ellos no son su prioridad.

Además, en el círculo cercano a los Monreal aseguran que no les preocupan las manifestaciones ni las demandas sociales. Ya saben que se quedarán otro sexenio, vestidos de guinda o de verde, pero se quedarán. Con tanta soberbia, ¿será?

***

En corto.- El buen alcalde, por su casa empieza. En la ciudad de San Luis Potosí, la presidenta del DIF municipal Estela Arriaga, y su esposo, el alcalde Enrique Galindo, inauguraron el curso “Familias fuertes, amor y límites”. No estaría de más que ellos mismos lo tomaran, luego del papelón en el que se vio inmiscuido uno de sus hijos hace unos días, al ser grabado golpeando a un joven a la salida de un bar, por segunda ocasión.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

PAL