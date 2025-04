Adiós Francisco

El lamentable fallecimiento del Papa Francisco abrió la “ventana de oportunidad” para que las locuras y demonios internos salieran a expresarse abiertamente en redes sociales, pláticas familiares, y por qué no… hasta en medios masivos de comunicación. Pudimos comparar las obscenidades que decían de él cuando estaba entre nosotros, personajes como Milei. Cuya hipocresía no tiene límites al postear su más sentido pésame.

En vida, el Papa Francisco enfrentó situaciones curiosas como cuando un grupo de jóvenes le regaló un kimono al estilo Demon Slayer y él se lo probó y posó para una foto. De alguna manera, él también era un “cazador de demonios”. Qué tal cuando una periodista latina confundió el papá móvil con el batimóvil y esto se prestó a muchísimos memes.

O aquella ocasión en la que recibieron al Papa con una cartulina rayoneada a mano, pero con mucho corazón, que decía: “welcome POTATO” (sic). Tampoco se hicieron esperar las teorías del complot. Como aquella que habla del Papa “Negro”. Algunos pensaban que se trataba del propio Francisco debido a la sotana negra de los jesuitas.

Otros aseguran que será el sucesor, pero por el color de su piel. Y que al llegar… el mundo se va a acabar. Vámonos a Mérida! Hay cosas que a mí me dan mucha curiosidad, como por ejemplo: qué contiene la caja fuerte que se encuentra dentro de la residencia papal y que no puede ver nadie que no sea nombrado Pontífice. Las profecías no compartidas de Fátima? La dentadura de un antiguo Papa? Y qué tal de la otra teoría que habla de un VAMPIRO recluido en las mazorras muy por debajo del museo Vaticano, Santos batimurciélagos Batman! De hecho, una semana antes de la última hospitalización del Papa Francisco, se publicaron videos en YouTube, hablando de la visita de Bergoglio a este ser sobrenatural. Para mí, que el único chupasangre que lo visitó (por cierto, su última reunión de Estado), fue el enviado de Trump.

Qué mello! Algo que no fue choro, es el hecho de la censura de Peña Niento durante su visita en 2016. Ya se habían puesto de acuerdo la Secretaría del Estado Vaticano y la cancillería mexicana. Ni siquiera pudo recibir a los padres de Ayotzinapa, con quienes ya había agendado una reunión. Otros que habían pedido audiencia, eran las víctimas de curas pederastas y él tuvo que negarse a recibirlos. Pero qué más podíamos esperar de aquel sexenio? Ora bien… otro “borrego” muy compartido en redes estos últimos días, asegura que el Papa Francisco fue masón.

Recuerden que históricamente la Iglesia Católica y la masonería se suponían enemigos naturales; sin embargo, hay una foto de 2008 que muestra al entonces cardenal Bergoglio con la mano derecha sobre el pecho izquierdo, oculta bajo la chamarra. Pero para mí que sólo se estaba rascando. Deveras, qué ganas de buscarle chichis a las iguanas.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

EEZ