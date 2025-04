El ridículo de Monterrey

Al Monterrey nos lo vendieron como uno de los equipos más importantes y poderosos de los últimos tiempos en el futbol mexicano. Pero la realidad del equipo que comanda Tato Noriega y Martín Demichelis es realmente otra.

Se trata de un equipo lleno de grillas, de inestabilidad y un ejemplo más de que el dinero no compra el éxito.

Porque no solamente se trata de tener a los mejores jugadores o pretender tener a los mejores jugadores de México y hasta del mundo, como es el caso de Sergio Ramos, se trata de hacer realmente que esos jugadores se comprometan con lo que es esa institución y que le den a su afición las alegrías que están buscando.

En el caso de los Rayados resulta increíble que la directiva no pueda controlar lo que sucede tanto dentro como fuera de sus vestidores. Pero ellos mismos tienen la culpa, ya que en algunas ocasiones se han valido de los medios que hoy pareciera que los están atacando o desnudando con las versiones de las filtraciones que ha habido en torno a todo lo de Demichelis, que ahora en verdad no tendrían cara de reclamarle a ninguno de esos periodistas que antes han estado de su lado.

Monterrey jugará el Play-In contra el Pachuca, un equipo que ya antes le ha ganado, incluso finales en su propio estadio, por lo que no será nada sencillo para Demichelis, quien de no clasificarse a la Liguilla estaría prácticamente fuera del equipo a un mes del Mundial de Clubes, para el que, por cierto, no se espera que los Rayados puedan hacer mucho.

Monterrey es el ejemplo perfecto de cómo echar a perder una inversión millonaria y un proyecto, que se suponía tenía bases sólidas y parecía muy interesante a los ojos incluso de todo el orbe.

Sin embargo, hoy están muy cerca de ser el hazmerreír no solamente del futbol mexicano, sino de todo el planeta ya que sus grillas y sus situaciones internas los tienen al borde de una eliminación en el Clausura 2025 y de hacer uno de los más grandes ridículos en el Mundial de Clubes.

Y es que si corren a Demichelis y llega Julen Lopetegui, o quien sea, la directiva se va a volver a equivocar, porque este movimiento lo tuvieron que haber hecho hace semanas cuando todavía tenían tiempo de que un nuevo entrenador pudiera tomar bien las riendas de este equipo.

Si se va Demichelis no solamente se tiene que ir el técnico argentino, sino también todos los directivos que han estado involucrados en este proyecto al que le han soltado la cartera, pero que no han sido capaces de poder hacer que este Monterrey sea lo que toda su gente quiere y lo que tanto han presumido y tanto nos han vendido.

Se acerca uno de los que puede ser los peores papelones en toda la historia del futbol mexicano, de una institución que se ha sentido grande desde hace tiempo, pero sigue demostrando que tiene gente muy chiquita en su interior.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

