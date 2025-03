Aduanas son la pieza clave

Desde hace meses he comentado aquí que la natural evolución del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC) debería ser la integración aduanera de los tres países. Superado el escollo de la amenaza constante de los aranceles, el desafío de la revisión o renegociación del Tratado debe enfocarse en una sola meta: empatar la aduana mexicana con la estadounidense. Debemos aspirar a una unión aduanera.

Desde hace algunas semanas esta idea ha empezado a crecer. La revista Americas Quarterly publicó recientemente un artículo de Heidi Jane Smith titulado Trump´s tariffs salvo is already defining USMCA 2.0, en el que coincidentemente se sostiene que en el “escenario más transformativo los tres países podrían establecer un nuevo acuerdo —una unión aduanera—, que iría más allá de las relaciones comerciales tradicionales. Esto integraría políticas migratorias, medioambientales y derechos laborales, propulsando una cooperación más profunda entre múltiples sectores y reforzando la fortaleza colectiva de la región…”

No es lo único. Personas de alto nivel cercanas a la Secretaría de Economía y al equipo de Marcelo Ebrard me han confirmado que las aduanas de México son el “punto neurálgico” que, en caso de quedar integradas con algún mecanismo con la aduana estadounidense, resolverían instantáneamente el problema de inseguridad que atraviesa por ellas. Un mecanismo de cooperación o integración de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de EUA con la Agencia Nacional de Aduanas de México de Rafael Marín Mollinedo desactivaría con eficacia la vía por la que el crimen organizado genera negocios ilícitos. Ello, sumado a un acuerdo de neutralidad arancelaria para México dispararía el PIB nacional, porque eliminaría uno de los riesgos que más abonan a la incertidumbre.

En adición a lo anterior, Pedro Noyola y Jaime Serra publicaron el miércoles un artículo con el Wilson Center titulado A case for a North American common tariff, en el que también defienden la idea de que el Tratado debe evolucionar hacia una “unión aduanera que fusione la política comercial regional y promueva la relocalización de la producción de bienes intermedios y productos finales hacia América del Norte”. Ahí propugnan porque exista una política arancelaria común que “eliminaría los certificados de origen y las operaciones aduaneras para el comercio intrarregional”. Así es.



NAZCA + BRIDGE

La fusión de los fondos de capital emprendedor (venture capital) Nazca y Bridge se gestó desde 2022, cuando se lanzó el fondo Nazca III. Nazca, de Héctor Sepúlveda, tiene un largo historial de inversión, con activos por más de Dlls. $300 millones. A su vez, Bridge se especializó en inversiones basadas en datos. En el historial del portafolio de inversión están Kavak, Justo, Ben & Frank, Draiver, y otras empresas.

