Príncipe Harry se sincera y admite que consumió desde marihuana, hasta cocaína en sus momentos difíciles

El príncipe Harry reveló que consumió drogas para hacer más llevaderos sus momentos difíciles, también dio detalles de cuales fueron las que más le ayudaron como la marihuana, la cual consideró que era el narcótico que mejor le ayudó mentalmente. Sin embargo la cocaína “no hizo nada” en su estado de ánimo.

“Fue más una cosa social"

Durante una sesión se preguntas y respuestas para el programa 60 Minutos, el también duque de Sussex señaló al conductor Gabor Maté, que el uso de sustancias psicotrópicas no hizo hecho nada por él. “Fue más una cosa social, y supongo que tratar de tener un sentido de pertenencia, seguro. Creo que probablemente también me hizo sentir diferente a como me sentía, lo cual era el punto. La marihuana es diferente, eso realmente me ayudó", aseveró.

" No tengo nada que perder" señaló el príncipe sobre su desalojo de Frogmore Cottage. | Foto: Especial

Sin embargo, no es la primera vez que el príncipe Harry da detalles sobre su consumo de drogas, previamente en su autobiografía habló del tema. Pero ahora en la promoción se su más reciente libro Spare, señaló que “no era una víctima” durante la conversación con el Doctor Maté, quien apuntó que su más reciente publicación había decepcionado a algunos.

Al escuchar este señalamiento, el príncipe Harry dijo que sus vivencias y su trabajo con la salud mental son una experiencia que busca "compartir para ayudar a algunas personas". Además que dijo que “no tenía nada que perder” después de darse a conocer que la familia real le solicitó desalojar la propiedad de Frogmore Cottage.

El maquiavélico plan del rey Carlos III detrás del desalojo del príncipe Harry y Meghan Markle

La reina Isabel II le había obsequiado a Harry y Meghan Markle una lujosa mansión ubicada en Frogmore Cottage y la decisión principal pasa luego de haberse publicado el libro ‘Spare’, en la que el duque de Sussex habría comentado algunos secretos y graves acusaciones hacia la reina Camilla y despertado polémicas dentro de la familia real británica, desde las peleas con su hermano, hasta el consumo de drogas y alcohol.

La acción tomada por el rey Carlos III impide que su hijo Harry pueda sucederlo en el trono en caso de emergencia y esto radica en que en caso de que el soberano no pueda asumir de manera temporal un deber, tienen que haber dos o más consejeros de Estado para actuar en su lugar. Y como no tiene una residencia formal en Reino Unido, no puede cumplir esa función.

