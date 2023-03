El maquiavélico plan del rey Carlos III detrás del desalojo del príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry o también nombrado como duque de Sussex ha estado en el blanco de la polémica de los medios británicos y también mundiales por sus problemas con la corona, en especial con su padre, el flamante rey Carlos III. Junto a su esposa, Meghan Markle habían decidido renunciar a los títulos de nobleza, por lo que quedaban exentos de cualquier posibilidad de ser sucesores en un futuro en la corona. En los últimos días, se conoció la maquiavélica estrategia del soberano detrás del desalojo del príncipe y su esposa.

En el año 2020, el mundo se sorprendía ante la decisión tomada por el príncipe Harry que confirmó su decisión de abandonar el papel que desempeñaba en la familia real británica, lo que despertó enojo, en aquel entonces, de la reina Isabel II. Tanto el duque de Sussex como su esposa anunciaron un año después que no volverían a ejercer funciones reales. Incluso, llegaron a pensar en publicar un documental para contar los detalles oscuros de la familia real.

Los duques de Sussex abandonaron la familia real. Fuente Instagram @principe.harry_

Luego de la muerte de la Reina Isabel II, quien fue el encargado de sucederla en el trono fue Carlos III, padre de William y Harry. En ese momento comenzaron a conocerse algunos escándalos que involucraban a la reina consorte, Camille Parker con las respectivas duquesas como Meghan Markle y la esposa del príncipe William. Ahora, la polémica se acrecentó tras el desalojo de los duques de Sussex.

La estrategia del rey Carlos III tras el desalojo del duque de Sussex

La reina Isabel II le había obsequiado a Harry y Meghan Markle una lujosa mansión ubicada en Frogmore Cottage y la decisión principal pasa luego de haberse publicado el libro ‘Spare’, en la que el duque de Sussex habría comentado algunos secretos y graves acusaciones hacia la reina Camilla y despertado polémicas dentro de la familia real británica, desde las peleas con su hermano, hasta el consumo de drogas y alcohol.

Carlos III desalojó a su hijo para que no asuma el trono. Fuente Instagram @clarencehouse

La acción tomada por el rey Carlos III impide que su hijo Harry pueda sucederlo en el trono en caso de emergencia y esto radica en que en caso de que el soberano no pueda asumir de manera temporal un deber, tienen que haber dos o más consejeros de Estado para actuar en su lugar. Y como no tiene una residencia formal en Reino Unido, no puede cumplir esa función.

