Confirmado: el cometa Oumuamua no es una nave extraterrestre y estas son las razones

En el 2017, nuestros astrónomos detectaron algo fuera de lo común en el espacio estelar... se trataba todo el tiempo de un cometa que fue nombrado —de manera oficial— por la Unión Astronómica Internacional (IAU) como Oumuamua —pronunciado oh MOO-uh MOO-uh— que en hawaiano significa "un mensajero de lejos que llega primero". Sin embargo, los científicos estaban desconcertados por sus características inusuales, a la par de que pasó "zumbando" junto a la Tierra en ese mismo año.

La capa era tan delgada y carecía de su característica "cola" que pasaron por alto que fuera un cometa. FOTO: NASA

Características base de los cometas

Debemos recordar que los cometas aceleran cuando se acercan al sol porque a medida de que se calientan, el hielo almacenado en su interior se convierte en vapor de agua. Éste es expulsado hacia el exterior y funge como un propulsor. Esta expulsión de gas se manifiesta como una "cola" de polvo o un halo brillante llamado "coma". Sin embargo Oumuamua no tenía ninguna de estas cosas y seguía acelerando. Esto llevó a muchos aficionados a "sugerir" que se trataba de una nave extraterrestre impulsada por un motor.

La comunidad científica encontró la verdad

No era tan fácil desmentir la teoría a menos de que se encontrara una base sólida que explicara qué era este extraño objeto en el espacio. Los investigadores de la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Cornell en los Estados Unidos se unieron y encontraron los puntos clave para detallar —de forma simple y nueva— de qué trataba este cuerpo estelar. Un cometa. La falta de rastro podría deberse a que la pequeña "estrella" estaba expulsando una capa delgada de gas de hidrógeno que era indetectable para los telescopios.

La doctora Jenny Bergner —la primera autora del nuevo estudio— dijo que "para un cometa de varios kilómetros de diámetro, la desgasificación sería de una capa muy delgada en relación con la mayor parte del objeto, por lo que tanto en términos de composición como de aceleración, no se esperaría —necesariamente— que sea un efecto detectable.", o sea que entre más grande, se tiene más propulsión pero en el caso de nuestro extraño objeto... era "extraño" que llegara a esas velocidades de traslado.

"Pero debido a que Oumuamua era tan pequeño, creemos que en realidad produjo suficiente fuerza para impulsar esta aceleración.", explicó.

Provino de fuera de nuestro Sistema Solar. FOTO: DailyMail

Aunado a esto, los cometas son apodados por los astrónomos como "bolas de nieve sucias", debido a que se componen de hielo, polvo y rocas que generalmente provienen del anillo de material helado llamado nube de Oort en el borde exterior de nuestro sistema solar. Se mueven hacia el interior cuando varias fuerzas gravitatorias los desalojan, haciéndose más visibles a medida que se acercan al calor que desprende el sol.

Conforme se aproximan, los cometas "se derriten" liberando una corriente de vapor de agua, polvo y otras moléculas expulsadas de su superficie por la radiación solar y el plasma. Esto manifiesta una cola nublada y orientada hacia el exterior, lo que les da una propulsión ideal hacia el exterior que altera ligeramente la forma de su órbita alrededor del sol. Cabe destacar que los cometas también tienen una atmósfera, solo que muy delgada y gaseosa que está llena de más hielo y polvo llamada coma.

La pregunta que todos se hicieron, ¿por qué aceleró?

Oumuamua vino del espacio interestelar, lo que significa que fue "bombardeado" con radiación cósmica. Los científicos creen que esta exposición penetró profundamente en su roca y alcanzó el hielo atrapado en su interior. Esto convirtió el agua en gas hidrógeno, que permaneció encerrado hasta que se acercó al sol. El calor de nuestra estrella hizo que el cometa expulsara el hidrógeno, lo que fue suficiente para acelerarlo fuera de su trayectoria.

La comunidad científica no descartaba la posible teoría de la nave espacial debido a que no se había estudiado con antelación este tipo de cometas. FOTO: Adobe Stock

El gas habría formado una capa muy delgada alrededor del cometa, pero habría sido demasiado pequeña para verla desde los telescopios de la Tierra. Sin embargo, el 19 de octubre de 2017, los científicos en Hawái vieron al extraño objeto que pasaba cerca de nuestro planeta y que se veía y actuaba "ligeramente diferente". En primer lugar, se movía muy rápido, a unos 156 mil 428 kilómetros por hora, una velocidad que los científicos concluyeron que no podría haber sido producida por la gravedad del sol.

Un análisis posterior reveló que Oumuamua tenía una forma inusualmente alargada, como un cigarro, y que estaba dando vueltas por el espacio. Estas observaciones sugirieron que el objeto no estaba unido al sol y, por lo tanto... fue el primer objeto observado que venía más allá de nuestro Sistema Solar. Si bien aceleraba de manera similar a otros cometas, también era mucho más pequeño de lo habitual, midiendo solo unos 115 metros de largo. Esto, se sumaba al hecho de que estaba bastante lejos del sol, lo que significaba que no podría producir suficiente vapor de agua para darle el empuje no gravitacional que estaba exhibiendo.

Además, no tenía la característica cola o coma, lo que llevó al Instituto SETI —organización de investigación sin fines de lucro cuya misión es explorar, comprender y explicar el origen y la naturaleza de la vida en el universo—, a decir que existía la posibilidad de que fuera "un artefacto extraterrestre". Para el nuevo estudio —publicado en Nature— los científicos querían probar una nueva teoría de que el cometa en realidad estaba siendo empujado por gas de hidrógeno indetectable.

¿Qué llevó a los científicos a pensar que era una nave espacial?

Repasemos, Oumuamua no tenía una cola de polvo o coma característicos. Estos se producen cuando los cometas expulsan vapor de agua y otras moléculas a medida que se acercan al sol. Era la forma más fácil de explicar su proceso de aceleración. Debido a que nuestro "extraño cuerpo estelar" estaba viajando a tales velocidades pero no lucía características típicas de las "estrellas" se sugirió ser impulsado por un motor extraterrestre.

Debemos recordar que alrededor de un cometa también hay una atmósfera delgada y gaseosa llena de más hielo y polvo llamada coma. GIF: Especial

Era más pequeño que otros cometas y estaba muy lejos del sol. Estos factores significan que no podría producir suficiente vapor de agua para darle el impulso que mostraba. Además, provenía del espacio exterior y tenía una forma inusualmente alargada, como la de un cigarro. Solo daba vueltas por el espacio, lo que sugiere que no estaba ligado al sol.

Había otras extrañas teorías antes de llegar a la conclusión

Algunos sugirieron que el cometa era en realidad un iceberg hecho de hidrógeno o nitrógeno sólidos, ya que estos podrían vaporizarse a la distancia que Oumuamua estaba del sol. Sin embargo, tales materiales nunca antes se habían observado, y las condiciones que darían lugar a su formación no están claras. Entonces, el nuevo equipo buscó experimentos anteriores sobre cómo las partículas de alta energía —como la radiación cósmica del espacio interestelar— impactarían en el hielo atrapado dentro de un cometa.

Este permanecería confinado dentro de la roca hasta llegar cerca del sol, donde el calor cambiaría la estructura del hielo sólido y provocaría la expulsión del gas. Los modelos mostraron que la fuerza de esta expulsión de gas sería suficiente para hacer que el pequeño objeto acelerara su trayectoria hiperbólica alrededor del sol. Y es que hasta ahora, nuestra comprensión de los cometas más pequeños ha sido limitada debido a la falta de observaciones. Pero desde la llegada de Oumuamua, se han detectado más y más cometas en coma y sin cola que actúan de manera similar.

Esta investigación demuestra que —lamentablemente— los extraños cuerpos espaciales no son necesariamente signos de vida extraterrestre, y en realidad se comportan como debería esperarse.

"Lo hermoso de la idea de Jenny es que es exactamente lo que debería suceder con los cometas interestelares", dijo el autor principal, el Dr. Darryl Seligman. Continuó "tuvimos todas estas ideas estúpidas, como icebergs de hidrógeno y otras cosas locas, y es solo la explicación más genérica".

