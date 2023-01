Histórico: un cometa pasará cerca la Tierra por primera vez en 50 mil años, ¿cuándo y dónde verlo?

Este 2023 tiene excelentes noticias para los fanáticos fieles de la astronomía o todo aquel que disfrute observar los eventos estelares, pues a principios de febrero podremos observar a un cometa que pasó hace 50 mil años por nuestro cielo nocturno. A varios unos kilómetros de la Tierra, un cometa llamado C/2022 E3 (ZTF) será visible con tan solo un par de binoculares, siempre y cuando te encuentres en un sitio abierto, despejado y lejos de la luminiscencia citadina. Este espectáculo nocturno emociona muchísimo a la comunidad científica porque la presencia de tal estrella había sido confundida con un asteroide y se confirmó de su existencia el pasado 2 de marzo del 2022 por el astrónomo Zwicky Transient Facility, de quien lleva las iniciales en su nombre.

Será más visible el 1 y 2 de febrero. FOTO: NASA, Dan Bartlett

Historia del cometa C/2022 E3 (ZTF)

Fue detectado por primera vez por dicho astrónomo en el Observatorio Palomar en California. Asimismo, se supo que el cometa ya había iluminado nuestro espacio estelar hace unos 50 mil años, cuando el desierto del Sahara estaba húmedo y fértil, los neandertales y los mamuts lanudos todavía caminaban por la Tierra. Para que te des una idea más clara, se sabe que en esa época nuestra especie ni siquiera había llegado a América del Norte. Cabe destacar que este cometa alcanzará su punto más cercano a nuestro sol el 12 de enero del 2023, esto de acuerdo con un estudio de la casa de investigación que lo descubrió.

En sí, los cometas son como "bolas de nieve cósmicas" que están formadas por gases congelados, polvos y rocas que van orbitando alrededor del sol. Algo en específico que debemos saber sobre este cometa es que algunos datos indican que su trayectoria se rige por una órbita hiperbólica, esencialmente abierta. Esto significa que nunca regrese a la parte del sistema solar interior, donde nosotros estamos ubicados, aseguró Jessica Lee, astrónoma del Observatorio Real de Greenwich.

"Todavía no tenemos una estimación de lo más lejos que llegará de la Tierra, las estimaciones varían, pero si regresa, no será hasta dentro de al menos otros 50 mil años. De hecho, algunas predicciones sugieren que la órbita de este cometa es tan excéntrica que ya no está en una órbita, por lo que no regresará en absoluto y seguirá adelante", puntualizó la astrónoma Lee.

Una imagen del cometa el 28 de octubre del 2022 FOTO: Stixendorf Austria, Michael Ja¨ger

Se originó en la Nube Oort, la región más distante de nuestro sistema solar

Si bien los astrónomos descubrieron al cometa C/2022 E3 (ZTF) en marzo del año pasado, éste se formó con el resto del sistema solar hace unos cuatro mil 600 millones de años, aseguró Robert Massey, subdirector ejecutivo de la Royal Astronomical Society del Reino Unido. Esto debido a que la estrella en movimiento es de periodo largo con más de 200 años de lapsos orbitales. Cabe destacar que esta Nube de Oort es una gran capa esférica de cuerpos helados que se cree que rodean al sistema solar y que puede contener miles de millones o incluso billones de objetos. Se cree que esta región se extiende entre 300 mil millones de kilómetros y 15 billones de kilómetros del sol, según algunas estimaciones.

Todo indica que la Nube de Oort se encuentra en el espacio interestelar. La región está vagamente ligada a nuestro sistema solar, con su borde exterior marcando el alcance de la influencia gravitacional del sol. Se cree que la nube es un remanente de material sobrante de la formación de nuestro sistema planetario.

¿Cuándo será la fecha ideal para ver este cometa?

De acuerdo a la actual trayectoria del C/2022 E3 (ZTF), los astrónomos estiman que se acercará a aproximadamente a más de 41 millones de 944 kilómetros el primer día del mes de febrero. Este será el punto más cercano a nuestro planeta y equivale a más de 109 veces la distancia media entre la Tierra y la Luna, según muestran los datos del grupo de Dinámica del Sistema Solar del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Como ocurre con todos los cometas, se moverá mucho más rápido cuando esté más cerca del sol y desacelera cuando se aleje. Por lo que viajará a una velocidad de más de 200 kilómetros por hora en relación con nuestro planeta.

Imagen del cometa el 22 septiembre del 2022. FOTO: Engelhardsberg Alemania, Roland Fichtl

Aunque deberemos esperar hasta el 1 y 2 de febrero para su punto más cercano a la Tierra, Robert Massey, aseguró que desde la segunda quincena de enero se podrá ver en nuestro cielo estelar con las condiciones adecuadas, es decir, en un clima despejado de noche y lejos de la luminiscencia citadina. En cuanto al brillo, predecir el de los cometas es todo un reto, pero se espera que alcance una magnitud de +6. Recordemos que el brillo de los objetos astronómicos se miden en menor y mayor magnitud, es decir que una estrella con un +2 es más brillante que una con magnitud +8.

Si las predicciones de brillo actuales son correctas, C/2022 E3 (ZTF) será el primer cometa visible desde que NEOWISE ofreció un espectáculo en el 2020 en nuestro cielo nocturno. Solo que los astrónomos sugieren que las expectativas para el actual cometa no sean tan altas, puesto que su brillo puede que sea menor. "He visto un creciente interés en este cometa, aunque no será nada como NEOWISE ", puntualizó Robert Massey. Enfatizó que el C/2022 E3 (ZTF) puede llegar a verse con buenos binoculares o un telescopio en las primeras horas de la mañana antes del amanecer y para ubicarlo sugirió a los aficionados localizarlo por la constelación de Corona Borealis, en dirección noroeste. Conforme pasen las semanas del primer mes del año, se iluminará de forma gradual.

El cometa C/2022 E3 (ZTF) el 13 de noviembre del 2022. FOTO: Engelhardsberg Alemania, Roland Fichtl

"Viaja en la dirección general de Polaris, la Estrella del Norte, donde podremos encontrarlo a principios de febrero", dijo Marques. "Para entonces, debería ser visible durante toda la noche".

