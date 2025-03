EU deporta a influencer Leito Oficial por invadir casas; fue recibido con honores en Venezuela

Las deportaciones en Estados Unidos continúan en el ojo de medios internacionales, en esta ocasión se trató de un creador de contenido, también conocido como Leonel Moreno, que fue deportado de vuelta a su país de origen debido a los polémicos retos que realizaba para su creación de contenido en redes sociales, en su página de "Leito Oficial".

Leonel fue enviado de vuelta a Venezuela como parte de un operativo de deportación con 178 migrantes, 165 hombres y 14 mujeres, en una aeronave de la aerolínea estatal Conviasa y cuyo aterrizaje fue en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, en el estado de La Guaira. El Ministro del Interior y Justicia, Diodado Cabello, recibió a los repatriados.

Leonel causó polémica por irrumpir viviendas en EU

El creador de contenido de 27 años obtuvo mayor atención en la red social de TikTok luego de iniciar una serie de videos con la temática de irrumpir en viviendas de manera ilegal, en el estado de Texas, Estados Unidos. Esta serie de videos no tardaron en detonar polémica en TikTok, pues mientras algunos defendían al creador de contenido, otros argumentaban sobre la apología al delito. Aunado a esto, su contenido ha sido señalado por contener comentarios clasistas.

"Tu eres envidioso realmente envidioso porque no supera el éxito de otros, yo sé que no tiene ni para la comida, te la pasas tragando saliva, yo sé que todos los días te levantas en busca de par de monedas y no las consigues, la envidia no te deja prosperar, por eso te aconsejo que ya vayas a trabajar. Tú eres un esclavo, vas a ser un esclavo toda tu vida", canta en un video publicado en su cuenta de Facebook.



FOTO: Leonel Moreno Facebook

Venezolano es recibido como héroe tras delinquir en Estados Unidos

A pesar del revuelo mediático que ocasionó en TikTok, Leonel fue recibido como un héroe en el régimen de Nicolás Maduro, pues organizó una bienvenidos con la presencia de funcionarios estatales y un fuerte operativo de seguridad, durante la madrugada del viernes 28 de marzo.

Causó gran polémica en Tiktok por invadir viviendas

FOTO: Leonel Moreno Instagram

Sin embargo, Leonel tuvo que recibir seguridad especial durante el vuelo de vuelta debido al disgusto del resto de los migrantes por sus polémicas actividades durante su estadía en Estados Unidos. Los demás connacionales lo señalaron de ser un responsable por difundir la imagen del migrante venezolano delincuente en tierras extranjeras

Nicolás Maduro aseguró esta semana que los migrantes venezolanos han sufrido persecuciones y desapariciones en Estados Unidos, por lo que lanzó un mensaje de advertencia al país norteamericano para respetar los derechos humanos.

edg