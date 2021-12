Cometa Leonard: así se vio desde México | VIDEO

Desde hace 80 mil años el cometa Leonard no pasaba cerca del planeta Tierra, por lo que los amantes de la astronomía no dejaron pasar la oportunidad de verlo en vivo. A pesar de que miles de personas no fueron testigos de su paso, un video captó el momento exacto en el que "conoció" al volcán de Colima.

El cometa pasó muy cerca de nuestro planeta el pasado 19 de diciembre, según informó el instituto de Astronomía de la UNAM, y no será posible volverlo a ver, ya que por su trayectoria se espera que continúe muy cerca del Sol, aproximadamente a unos 90 millones de kilómetros; lo que representa menos de la distancia que hay entre el planeta azul y la estrella.

Hasta el momento se sabe que Leonard no volverá a regresar además de que corre el riesgo de ser desintegrado durante su paso cerca del Sol el próximo 3 de enero de 2022; sin embargo, de sobrevivir, se desviará al espacio interestelar.

El astrónomo Gregory J. Leonard, a través del observatorio Mount Lemmon, en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, descubrió el cometa por primera vez el 3 de enero de 2021.

Así se vio Leonard desde México

Su paso por la Tierra fue visible desde México y entre un cielo estrellado, el cometa destacó por su luz y trayectoria con la que dio la impresión de caer en la falda del volcán de Colima.

El último paso del cometa Leonard fue visible en el país el pasado 19 de diciembre entre las 05:00 y 05:30 horas, aunque fue hasta las 7:54 cuando se encontró en su puntó más cercano a la Tierra; sin embargo, el pasado 12 de diciembre se acercó más a nuestro planeta a tan sólo 34 millones de kilómetros.

