Mía Rubín da lección de estilo con los jeans "pata de elefante" que serán moda esta temporada

Casi todos los tipos de pantalones de mezclilla se podrán llevar con el mejor estilo este 2023, ya sea en la versión más ajustada o en la más holgada que puede ir desde los clásicos baggy jeans hasta los famosos "pata de elefante" que cada cierto tiempo aparecen como la apuesta más glamurosa y esta primavera ya conquistaron el corazón de muchas. Entre las famosa que nos han sorprendido con lecciones de estilo con esta prenda destacan nombres como el de JLo y el de Mía Rubín como una muestra de que son atemporales y antiedad.

En medio del escándalo que rodea a su familia por la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, la cantante compartió una sesión de fotos posando en medio de la noche para presumir uno de sus looks más icónicos y que mujeres de todas las edades pueden imitar esta primavera, por supuesto, su lección de moda está dirigida hacia las más jovencitas de menos de 25 años. Al ser una de las fashion icon más importantes del momento, reveló todos los secretos para usar los jeans "para de elefante" y así favorecer la figura. ¿Te animas a robarle el estilo?

Se trata del look ideal para conquistar el street style. (Foto: IG @miarubinlega)

De frente, Mía Rubín acaparó todas las miradas con su nuevo look

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mía Rubín sorprendió al dejar ver que este tipo de pantalones de mezclilla son los nuevos básicos indispensables del clóset; sin embargo, para usarlos hay que olvidarse de las otras tendencias que ya prometen dominar la primavera. Una de las primeras pruebas de lo anterior es que un tiro bajo y que deje a la vista el ombligo es fundamental para renovar la imagen con un estilo muy juvenil y coqueto.

De acuerdo con la hija de Andrea Legarreta, lo único ajustado que se debe de presumir es la pretina de los jeans, pues desde la cadera la prenda debe de tener una caída bastante holgada y con la cual conseguir un efecto curvilíneo en la figura y que a la vez permita que las piernas luzcan kilométricas para así también alargar el cuerpo. Y es que este ancho sorprendente de la prenda es lo que caracteriza al corte "pata de elefante".

Por si la lección de moda no fuera suficiente, la fashionista también dejó en claro que un truco indispensable para terminar de crear armonía en la figura es elegir el color azul claro que tanto caracteriza a la mezclilla, con pequeños detalles deslavados que hacen que la forma de las piernas se vea más ancha. Asimismo, un estilo clásico es clave para lucir icónica, por lo que detalles rotos o el ruedo desgastado no tiene espacio en este look.

Dejar el abdomen a la vista es la tendencia de la primavera. (Foto: IG @miarubinlega)

Moda 2023: los jeans se llevarán holgados y sin abotonar, ¿te sumas a la tendencia?

¿Cuáles son las otras tendencias de la primavera?

Así que si quieres lucir igual que Mía Rubín en los próximos meses, te recomendamos seguir al pie de la letra su cátedra de moda con la que además de confirmar que los jeans "pata de elefante" se verán por todos lados, también demostró que otros básicos del guardarropa serán tendencia y son ideales para lograr un look bastante juvenil, atemporal y muy glamuroso. Para ello, la cantante agregó un top con el que presumió su abdomen marcado y minicintura, además de darle un toque personal que sirve de transición para pasar del invierno a la primavera al dejar un "cuello de tortuga" y mangas largas, una combinación de la que ya te hemos dado todos los detalles para usar sin perder el estilo.

Por otro lado, un par de tenis blancos resultaron perfectos para contrarrestar el negro del top y el azul de los jeans. ¿Te animarías a robarle este icónico look a la joven cantante?, no olvides que es atemporal y antiedad, por lo que todas lo pueden presumir.

Presume el mejor estilo con este look. (Foto: IG @miarubinlega)

