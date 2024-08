Bono, vocalista de U2, reclama su canción favorita de Oasis: "me pertenece"

Las y los fans del britpop se encuentran saltando de emoción desde que se anunció el regreso oficial de Oasis y es que la banda conformada por Noel y Liam Gallagher se ha convertido en una inspiración para personas alrededor de todo el mundo. Pero además de esto, hay otros músicos emblemáticos que no dudan en reconocer el talento de los hermanos Gallagher y uno de ellos es Bono, vocalista de U2.

En el vasto mundo de la música, pocas alianzas han sido tan inesperadas como la admiración mutua entre Noel Gallagher y Bono, pues ambos han dominado la escena musical durante más de cuatro décadas y aunque sus estilos y trayectorias son muy diferentes, las canciones creadas por ambas bandas han logrado trascender en el tiempo, convirtiéndose en auténticos himnos que reflejan el espíritu del rock.

Sigue leyendo:

Oasis está de vuelta: anuncian conciertos en el Reino Unido

The Killers hace un espectacular homenaje a Oasis al recrear una de las portadas más icónicas de la banda

De esta manera, no es de extrañar que Bono haya reconocido públicamente que existe una canción de Oasis que logró tocar las fibras más sensibles en él, convirtiéndose en una pieza que el vocalista de U2 reclamó como suya, debido al profundo significado que pudo darle.

¿Cuál es la canción de Oasis que Bono reclamó como suya?

Es así como la conexión entre los hermanos Gallagher y Bono se cristaliza en torno a una canción que ha trascendido el tiempo y las fronteras: "Live Forever" (1994) de Oasis. Y es que éste no es solo uno de los primeros éxitos de la banda, sino que es una declaración de principios que resonó profundamente en Bono.

Fue en 2017 que el vocalista irlandés escribió una carta abierta a Noel Gallagher en la que expresó su admiración por el tema lanzado en 1994. En dicha carta, Bono dijo: “Creo que tú eres lo mismo que yo, vemos cosas que ellos nunca verán. No sé de qué se trata esta canción… no quiero saber. Sé que tú escribiste esta canción, pero me pertenece a mí. Bueno, no, en realidad, nos pertenece a nosotros, o a cualquiera que haya estado en una banda”.

Este éxito internacional fue en gran parte debido a la universalidad de su mensaje: la canción habla del deseo humano de trascender las dificultades y encontrar significado en la vida, un tema que es relevante en cualquier contexto cultural.

Fotografía: Instagram/@oasis

La frase "nos pertenece a nosotros" encapsula la manera en que Bono percibe la canción ya que no sólo es una simple obra de arte, sino un manifiesto colectivo para todas aquellas personas que han experimentado la hermandad y los desafíos de estar en una banda. Esta visión es particularmente interesante cuando se considera que "Live Forever" fue concebida en una época en que la música rock estaba dominada por el grunge, un género que a menudo exploraba temas de desesperación y nihilismo.

Y es que en los primeros años de la década de 1990, el grunge, encabezado por bandas como Nirvana y Pearl Jam, dominaba las listas de popularidad. Este género se caracterizaba por letras que a menudo reflejaban la angustia, la alienación y un sentido de desesperanza, pero Noel Gallagher tenía una visión diferente del rock.

En una entrevista con el medio internacional NME, Noel Gallagher explicó que "Live Forever" fue escrita como una respuesta directa a esta corriente. “Fue escrita en el medio del grunge y Nirvana tenía un tema llamado ‘I Hate Myself and I Want to Die’. Yo pensaba ‘no voy a aceptar eso’, la juventud no necesita ese sinsentido", comentó. "Nosotros no teníamos nada, y sin embargo pensaba que levantarme en la mañana era lo mejor del mundo”.

El impacto de "Live Forever" fue inmediato y profundo. No solo catapultó a Oasis al estrellato internacional, sino que también marcó un cambio en la dirección de la música rock británica.

Fotografía: Instagram/@oasis

Lo que revela la esencia de "Live Forever", una canción que desafía la desesperación con una afirmación de vida y esperanza. Gallagher, al rechazar la sombría perspectiva del grunge, ofreció una alternativa vibrante y optimista, una que resonó no solo entre sus contemporáneos, sino también en figuras como Bono, quien vio en la canción un reflejo de sus propias luchas y triunfos en el mundo de la música.

"Live Forever", un himno del britpop

Ésta es una de las canciones más emblemáticas de la banda británica Oasis, fue lanzada el 8 de agosto de 1994 como el tercer sencillo de su álbum debut "Definitely Maybe", por lo que la canción es considerada como un himno de la era del britpop y uno de los mejores temas de la banda.

La letra de "Live Forever" habla de la creencia en la trascendencia personal y la inmortalidad a través de los recuerdos y las experiencias compartidas. Frases como "You and I are gonna live forever" capturan esta idea de una forma simple pero poderosa, resonando con un amplio espectro de oyentes.

Es así como "Live Forever" es, en muchos sentidos, una declaración de principios de Noel Gallagher y de lo que Oasis representaba: una creencia en la vida, en la posibilidad de trascender y en la importancia de la juventud y la amistad. La canción se muestra como un símbolo de la resistencia y la positividad frente a la adversidad, una característica que ayudó a Oasis a diferenciarse de sus contemporáneos y a convertirse en una de las bandas más influyentes de su tiempo.