La canción de David Bowie que inspiró a The Cure para lograr su estética gótica: "siempre me encantó"

El mundo de la música es un entramado de influencias y géneros que ven la luz gracias al peso que han tenido artistas emblemáticos a lo largo de la historia; por ello, no es de extrañar que haya bandas que se declaran fans de ciertos artistas e incluso los usan como una referencia en su trabajo. Entre las muchas figuras destacadas se encuentra el poderoso David Bowie, quien es una de las figuras más influyentes en la industria musical.

Sin duda alguna, Bowie ha dejado una huella indeleble en innumerables artistas, y uno de los músicos que más abiertamente ha reconocido la influencia del músico en su obra es Robert Smith, el enigmático líder de la banda The Cure. Y es que el intérprete de "Heores" es ampliamente reconocido como toda una inspiración en la música, no solo por su innovación sonora sino también por su capacidad para reinventarse continuamente, marcando tendencia en múltiples géneros a lo largo de su carrera.

De esta manera, desde los inicios de su carrera Robert Smith ha mostrado una profunda admiración por Bowie, citándolo no solo como una influencia musical, sino también como un modelo de lo que significa ser un artista en el sentido más completo de la palabra. Pues según Smith, su primer álbum de vinilo fue "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", un disco que describe como fundamental en su formación artística.

Esta obra maestra de Bowie, que combina rock, glam y elementos teatrales, resonó profundamente con Smith, quien a menudo ha mencionado cómo le impactó la idea de crear personajes y narrativas alrededor de la música, algo que también se reflejó en el desarrollo artístico de The Cure.

La canción de David Bowie que inspiró a Robert Smith

Pero la influencia de David Bowie sobre Robert Smith no se limita solo a aspectos generales de la música o la puesta en escena, sino que se manifiesta de manera específica en algunas de las composiciones más icónicas de The Cure. Uno de los ejemplos más notables es la canción "A Letter to Elise", perteneciente al álbum "Wish" de 1992.

Esta canción, una de las favoritas de las y los fans de la banda, está inspirada en "Letter to Hermione", una menos conocida pero profundamente emocional canción de Bowie, incluida en su álbum "Space Oddity" de 1969. Al igual que Bowie, quien escribió "Letter to Hermione" tras una dolorosa ruptura amorosa, Smith compuso "A Letter to Elise" durante un periodo de intensa lucha personal, marcada por la depresión y la ansiedad.

Smith ha comentado en diversas entrevistas cómo, al enfrentarse a sus propios demonios durante la creación de "A Letter to Elise", encontró consuelo en la honestidad cruda y la vulnerabilidad que Bowie expresaba en su música y esta conexión profunda no solo lo inspiró a superar sus propios desafíos, sino que también le permitió canalizar sus emociones en una de las canciones más conmovedoras y resonantes de The Cure.

Además de la conexión musical, la relación personal entre Bowie y Smith también fue significativa, pues en 1997, Bowie invitó a Smith a participar en su concierto de cumpleaños número 50 en el Madison Square Garden de Nueva York, un evento que el vocalista de The Cure describe como uno de los momentos más importantes de su vida.

En entrevista para el medio internacional "Far Out", Robert declaró que durante los ensayos para este concierto, Smith y el guitarrista de Bowie, Reeves Gabrels, entablaron una amistad que eventualmente llevó a Gabrels a unirse a The Cure en 2012.

La relación entre estas dos canciones es un ejemplo perfecto de cómo los grandes artistas se inspiran mutuamente a lo largo del tiempo, creando un diálogo creativo que trasciende generaciones.

David Bowie y la estética gótica que influenció a The Cure

Y es que la influencia estética de David Bowie en The Cure es fundamental para entender el desarrollo visual y artístico de la banda, pues Bowie, con su capacidad para reinventarse y desafiar las normas de género, sirvió como un modelo a seguir para Smith, quien adoptó un estilo visual distintivo que mezclaba elementos góticos y glamorosos.

El maquillaje dramático, el cabello desordenado y el vestuario teatral de Smith son una clara reminiscencia de la audacia visual que Bowie popularizó en la era de Ziggy Stardust, lo que permitió a The Cure desarrollar una identidad visual tan poderosa como su música.

Además de la influencia en la imagen, Bowie también impactó la manera en que The Cure abordó la cinematografía y la narrativa visual.

Pero la influencia de David Bowie en The Cure también se refleja en la estética y el enfoque cinematográfico que Robert Smith ha adoptado en muchos de sus proyectos visuales. Trabajando con el director Tim Pope, conocido por su estilo visualmente audaz y experimental, The Cure creó algunos de los videos musicales más emblemáticos de las décadas de 1980 y 1990. Esta influencia no solo ayudó a definir la estética gótica que The Cure personifica, sino que también permitió a la banda mantenerse relevante y innovadora durante décadas.