La venganza de David Bowie: esta fue la canción que escribió para tirarle tierra a Frank Sinatra

El emblemático David Bowie cuenta con un catálogo musical muy vasto y diverso, construído con su inigualable talento y sus múltiples alter egos. Entre sus obras más destacadas se encuentran himnos que han resistido la prueba del tiempo, como "Heroes" o "Changes", pero también existen otras canciones con historias bastante particulares que llegan a ser indirecta para otros famosos; tal es el caso de "Life On Mars?", que no solo destaca por su temática espacial, sino también por una historia fascinante de venganza hacia Frank Sinatra.

¿Por qué David Bowie se peleó con Frank Sinatra?

Corría el año de 1971 cuando cuando Bowie lanzó su álbum "Hunky Dory" y aunque el material se encuentra plagado de temas espectaculares, el público rápidamente eligió a "Life On Mars?" como su canción favorita. Pero a pesar de este arrollador éxito, algunos meses antes el cantante cargaba con el lanzamiento fallido su álbum debut homónimo, fue ahí donde su manager, Kenneth Pitt, se embarcó en la búsqueda de canciones extranjeras para que el artista las reinterpretara en inglés, presentándole el tema "Comme D'Habitude", creado por los compositores franceses Claude François, Gilles Thibault y Jacques Revaux.

Para febrero de 1968, Bowie ya había reescrito la letra en inglés y la había titulado "Even A Fool Learns To Love". Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado, ya que cuando comenzaron los preparativos para grabar la canción, un editor francés se opuso rotundamente a la idea de que Bowie la interpretara, pues esperaban que fuera cantada por una "estrella establecida" en la industria, es decir, Frank Sinatra.

Debido a esta humillante exigencia, Sinatra quien recibió una versión adaptada de la canción gracias al talento del cantautor canadiense Paul Anka, misma que resultó ser la icónica "My Way", esta nueva versión se convirtió en un éxito legendario, venerado hasta nuestros días como uno de los himnos más emblemáticos del cantante neoyorkino. Años después de esta disputa, David Bowie arrasó con el tema "Life On Mars?", arraigándose en la cultura popular como una joya única en el legado del camaleónico artista.

David Bowie pudo haber sido quien interpretara "My Way", en lugar de Frank Sinatra.

"Life On Mars?", una venganza en contra de Frank Sinatra

Durante una entrevista realizada a David Bowie en el año 2002, se le planteó la intrigante cuestión de si su icónica composición "Life On Mars?" había sido inspirada por "My Way", a lo que Bowie respondió con una gran sonrisa y de manera siempre enigmática: "Inspirado... creo que fue más una venganza". Fue ahí cuando el legendario cantante explicó que cuando se enteró de que su versión de "Comme D'Habitude" había sido rechazada, se enojó de sobremanera y decidió que escribiría su propia versión del tema.

El cantante usó toda su creatividad para elaborar la venganza perfecta por esta injusticia.

El resultado fue una de sus composiciones más memorables: "Life On Mars?", una exploración original sobre la vida en el espacio y el existencialismo. Pero eso no es todo, ya que los acordes de esta pieza musical son una reelaboración de los acordes originales de "Comme D'Habitude", o sea, "My Way". Pero además de esto, la venganza de Bowie se manifestó de manera más tangible en la contratapa del álbum "Hunky Dory", ya que allí, con su distintivo ingenio, Bowie escribió que la canción estaba "inspirada en Frankie", dejando así una huella explícita de su creativa respuesta ante lo que consideró una verdadera injusticia.