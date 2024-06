Robert Smith, cantante de The Cure, afirma cuál es el único disco bueno de Radiohead: "me molesta lo que representan"

En las últimas décadas, son pocas las bandas que han logrado consolidarse como verdaderos referentes de la música y Radiohead es uno de ellos, ya que desde su aparición en la escena musical en los años 90, el conjunto británico ha dejado una huella imborrable con su enfoque innovador y su habilidad para reinventarse en cada álbum. Y aunque la banda tiene una gran cantidad de fans en todo el mundo, Robert Smith (líder de The Cure) afirma que de sus nueve álbumnes de estudio sólo uno vale la pena.

¿Cuál es el mejor disco de Radiohead, según Robert Smith?

Para entender la crítica del vocalista de The Cure, es crucial reconocer el impacto de Radiohead en la música contemporánea y es que la banda, formada por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien y Philip Selway, ha explorado y fusionado géneros como el rock alternativo, el electrónica, el art rock y más. Álbumes como "OK Computer" (1997) y "Kid A" (2000) han sido aclamados por su innovación y profundidad lírica, marcando un antes y un después en la música moderna.

Actualmente, la discografía de Radiohead se compone de nueve álbumes de estudio, siendo "A Moon Shaped Pool" (2016) el más reciente.

Fotografía: Instagram/@radiohead

Por su parte, en una entrevista de 2003 con la publicación italiana "Tutto", Robert Smith expresó su desdén por la mayoría de la discografía de Radiohead. El icónico líder de The Cure, conocido por su estilo directo y a menudo mordaz, comentó que el único disco que de verdad le parecía bueno era "The Bends" (1995), el segundo álbum de la banda. "Creo que desde entonces ya no hicieron un buen disco", afirmó Smith, quien nació en la ciudad de Blackpool en abril de 1959.

El comentario de Smith surgió en una época en la que Radiohead estaba en la cúspide de su carrera, habiendo lanzado "Hail to the Thief" ese mismo año. Pero la crítica de Smith no solo se centraba en la música, sino también en lo que él percibía como una veneración casi incuestionable hacia la banda. "Me molesta lo que representan y el hecho de que todo lo que hacen es genial. Parece que tienes que adorarlos si no quieres quedar en ridículo", añadió.

Aunque esa entrevista fue realizada hace muchos años, las y los fans la han revivido para comentar qué tan cierto es esta declaración, por lo que mientras algunas personas defienden aún la postura de Robert Smith, argumentando que Radiohead, aunque talentosa, había adoptado un enfoque que no resonaba con todos. Otros, sin embargo, vieron la crítica como una manifestación de la competencia y rivalidad entre artistas.

La influencia de "The Bends" en la música contemporánea

Si bien existen personas que están de acuerdo con las declaraciones del cantante de The Cure, es necesario reconocer que el disco "The Bends" es considerado uno de los trabajos más accesibles y emocionales de Radiohead. Canciones como "High and Dry", "Fake Plastic Trees" y "Street Spirit (Fade Out)" mostraron una combinación de letras introspectivas y melodías poderosas, estableciendo a la banda como una fuerza a tener en cuenta en la música alternativa.

Desde "The Bends", Radiohead ha tomado riesgos significativos, desafiando las convenciones musicales y comerciales, ya que "OK Computer" introdujo un sonido más experimental, explorando temas de alienación y tecnología. "Kid A" y "Amnesiac" (2001) se alejaron aún más del rock tradicional, incorporando elementos de música electrónica y ambiental.

Por su parte, The Cure, banda liderada por Robert Smith, también es conocida por su evolución musical y su capacidad para reinventarse. Álbumes como "Disintegration" (1989) y "Wish" (1992) consolidaron su estatus como pioneros del rock gótico y alternativo, por lo que la comparación entre ambas bandas revela enfoques diferentes hacia la innovación y el éxito comercial.

A lo largo de los años, Radiohead ha mantenido su relevancia, lanzando música que continúa desafiando y sorprendiendo a sus seguidores, una muestra de ello es el álbum "A Moon Shaped Pool" que recibió elogios por su belleza melódica y su exploración de temas personales y políticos. Por su parte, The Cure sigue siendo una influencia perdurable en la música alternativa, con Robert Smith al frente, ofreciendo actuaciones llenas de energía y emoción.