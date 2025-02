LEÓN ataca a su entrenador durante un espectáculo de circo con decenas de asistentes | IMÁGENES FUERTES

Espectadores de un circo en Yuncheng, provincia china de Shanxi, vivieron minutos de terror luego de que una leona atacó a su entrenador en pleno espectáculo en vivo. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de enero, cuando uno de los trabajadores del espectáculo fue atacado por la felina que realizaba una rutina de saltos para entretener al público. No obstante, el animal se mostró sumamente molestó y no dudo en lanzarse contra el hombre.

La agresión quedó captada por cámaras de testigos, quienes posteriormente compartieron las grabaciones en sus redes sociales. En los videos se observa que la leona cumplió con una parte de su rutina y saltó a través de diminutos aros. Sin embargo, cuando la felina estaba por realizar otro salto se mostró preocupada y comenzó a divagar dentro de su jaula, por lo que un trabajador se acercó a ella y trató de calmarla.

Para sorpresa del público, la leona y se abalanzó en contra del entrenador que estaba fuera de la jaula. La felina logró herir al hombre y trató de arrastrarlo lo más cerca de su jaula, esto para poder continuar con su ataque. El pánico se desató entre los espectadores, quienes comenzaron a correr en todas direcciones para tratar de salir del recinto donde se presentaba el espectáculo en vivo.

La leona agredió a un trabajador del circo

Algunos valientes se quedaron en sus lugares para seguir observando qué pasaba con el animal. Videos de los testigos evidenciaron que los trabajadores del circo golpearon a la leona con tubos de metal, esto para hacerla soltar al entrenador herido, quien permanecía en el suelo. La agresión duró cerca de 3 minutos y posteriormente el circo evacuó a todos los asistentes.

Un portavoz del circo comentó - horas más tarde - que la leona no logró herir al cuidador y que únicamente le desgarró la ropa, esto debido a que el animal no tiene los dientes afilados: "el león no tiene dientes grandes, por lo que no era peligroso", explicó el portavoz. "El cuidador no resultó herido, sólo tenía la camisa rota", explicó el circo donde ocurrió la agresión.

Otro león atacó a un hombre que buscaba una foto

La agresión quedó captada en video. Foto: @whyyoutouzhele

En cuanto a la salud del animal, el circo no se ha pronunciado respecto a eso, pero espectadores comentaron que la leona solo fue ahuyentada con los garrotes y que no resultó herida en el enfrentamiento con los trabajadores del circo. Se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre el estado de salud de la felina y lo que pasará con sus presentaciones en vivo, pues podrían cancelarse tras este ataque.

La agresión ocurrió días después de que se diera a conocer un hecho similar en Pakistán, donde un león atacó salvajemente a un hombre fuera de su jaula en la localidad de Lahore. Según medios locales, el hombre intentaba posar para una foto con el animal salvaje cuando el felino se volteó y comenzó a atacarlo; por fortuna, el sujeto sobrevivió a sus lesiones y se recupera favorablemente de sus lesiones.

