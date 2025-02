"Espero participar en esas negociaciones con la presidenta Sheinbaum", Trump confirma acuerdo con México sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con sus homólogos de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau. De acuerdo con lo dicho por el mandatario estadounidense, las conversaciones giraron en torno al tema de los aranceles, el tráfico de drogas y la migración ilegal.

Al termino de sus conversaciones telefónicas, Donald Trump se pronunció en su cuenta de Truth Social y adelantó que mantuvo una charla amistosa con Claudia Sheinbaum, donde se acordó pausar de inmediato los aranceles anunciados anteriormente, esto durante un período de un mes. De igual manera, Trump confirmó que espera lograr un "acuerdo" entre ambas naciones.

"Acabo de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue una conversación muy amistosa en la que ella aceptó enviar de inmediato 10 mil soldados mexicanos a la frontera que separa a México de los Estados Unidos. Estos soldados estarán específicamente designados para detener el flujo de fentanilo y de inmigrantes ilegales a nuestro país", dijo Trump en sus redes sociales. Añadió que por ahora está en pausa la implementación de aranceles.

Trump pausará los aranceles anunciados para México por un mes

Esto dijo Donald Trump sobre los aranceles a México. Foto: Truth Social

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos adelantó que pausará los aranceles que había anunciado para México: "acordamos pausar de inmediato los aranceles previstos durante un período de un mes durante el cual tendremos negociaciones encabezadas por el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el Secretario de Comercio Howard Lutnick, y representantes de alto nivel de México".

Finalmente, Trump confesó que espera tener oportunidad de participar en las negociaciones con México, para así lograr un "acuerdo" que beneficie a ambas naciones: "espero participar en esas negociaciones, con la presidenta Sheinbaum, mientras intentamos lograr un 'acuerdo' entre nuestros dos países", dijo.

Trump también habló con el primer ministro de Canadá

Esto dijo Donald Trump sobre su conversación con Trudeau. Foto: Truth Social

En cuanto a su conversación con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, el presidente Donald Trump informó que ya tuvo una primera conversación con su homólogo, pero que será hasta las 15:00 horas cuando charlen a profundidad sobre temas de migración ilegal y tráfico de drogas.

"Canadá ni siquiera permite que los bancos estadounidenses abran o hagan negocios allí. ¿A qué se debe todo esto? Muchas cosas así, pero también es una guerra contra las drogas, y cientos de miles de personas han muerto en los Estados Unidos a causa de las drogas que llegan a raudales a través de las fronteras de México y Canadá. Acabo de hablar con Justin Trudeau. Hablaré con él nuevamente a las 3:00 p.m", dijo Donald Trump.

Trump habría amagado con aranceles a otros países

El presidente Donald Trump informó que el 25% de aranceles a México y Estados Unidos entrará en vigor el 4 de febrero. Foto: AP.

En mensajes que ha compartido Donald Trump en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense ha confirmado que los aranceles impuestos a China, México y Canadá podrían "doler" al los habitantes de Estados Unidos, esto debido a que se verá un aumento de precios; no obstante, aseguró que "valdrá la pena el precio que se debe pagar". Trump, exhortó a las empresas a fabricar sus productos en suelo estadounidense para así evitar los aranceles.

De igual manera, Trump informó que también impondrá aranceles a productos provenientes de la Unión Europea. Pese a que el mandatario no precisó qué bienes serán afectados ni cuándo entrarán en vigor estas medidas, sí anunció que desde el próximo 18 de febrero establecerá aranceles sobre el petróleo y gas importados. El presidente de Estados Unidos señaló que los países integrantes de la Unión Europea no aceptan sus productos y su país tiene un enorme déficit con la Unión Europea, por lo que confirmó que tomará medidas al respecto.

“Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza”, dijo Donald Trump al hablar sobre sus planes a futuro.

