Tenían 16 años y eran amigos, fueron al gimnasio y no regresaron hasta ser hallados en un puente

Paloma Gallardo y Josué Salvatierra tenían 16 años de edad y como era a menudo se citaron para ir juntos al gimnasio en la localidad de Florencio Varela en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, conforme avanzaba la tarde-noche, los padres de los chicos se preocuparon al ver que los niños no regresaban.

Alrededor de las 18:00 horas del pasado jueves 30 de enero, Paloma salió de su casa tras avisarle a sus padres que iría con su amigo Josué al gimnasio. Pero al pasar las horas, el primero en estar en alerta fue el padre del adolescente que preguntó a los padres de la menor de edad si su hijo estaba en su casa.

“A las 21:00 horas, el papá de Josué vino a casa a preguntar por él, porque sabía que ambos se habían ido juntos al gimnasio, pero nunca llegaron”, indicó Alicia Pita citada por medios locales tras una transmisión en vivo que hizo en YouTube junto con su esposo Omar Gallardo.

El desconcierto aumentó cuando una persona les contó que había visto a un par de jóvenes subirse a un automóvil de color rojo en la plaza de la localidad. “Paloma salió con su ropa puesta y una botella de agua, pensando en volver pronto. No llevaba nada más porque no tenía planeado llevarse nada”, señaló su madre.

Las familias descartan que los adolescentes se querían fugar de casa

La madre de Paloma descartó que los niños hubieran subido al carro para fugarse de sus hogares: “Ellos no se fueron de su casa, no abandonaron a sus familias, no fue una aventura juvenil. Fueron víctimas de la delincuencia inmunda. Esperábamos otro final, pero Dios tiene sus otros planes”, aseguró.

Un día después de haber desaparecido, Paloma y Josué fueron localizados pero sin vida cuando encontraron sus cuerpos que estaban debajo de un puente cercano a un terreno baldío con maleza. “Mi hija salió a la plaza y no volvió”, lamentó Alicia Pita en el en vivo.

En la zona donde fueron hallados los dos adolescentes no hay cámaras de videovigilancia cerca, por lo que las labores de la policía para definir qué fue lo que pasó a los adolescentes, que trascendió, presentaban un traumatismo de cráneo al tener un fuerte golpe en la cabeza.

