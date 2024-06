God Save the Queen: la historia del emblemático disco de Sex Pistols que hizo temblar a la sociedad y la monarquía

Corría el año de 1977 cuando Reino Unido se preparaba para celebrar el aniversario del ascenso de la Reina Isabel II al trono; la música disco sonaba a todo volumen en los clubes nocturnos y el movimiento punk continuaba gestándose por debajo de la escena para estallar, precisamente, el 27 de mayo del mismo año cuando unos jóvenes The Sex Pistols desafiaron a la monarquía con el sencillo "God Save the Queen" y hoy, 47 años después, sigue resonando como un himno contra el sistema.

"God Save the Queen", una declaración antisistema

Y es que la canción “God Save the Queen” de The Sex Pistols, era una mordaz crítica a la monarquía y al tradicional orden político que representaba. Con una energía cruda y una letra que quemaba a los más privilegiados, proclamaba que la reina “no es ningún ser humano”, que el pueblo “no tiene futuro” y que el Reino Unido era “un régimen fascista”, lo que rápidamente fue aplaudido por el movimiento punk, siendo el inicio de uno de los movimientos más fuertes de la música.

La canción, que inicialmente fue conocida como "No Future" durante la gira Anarchy en 1976, se convirtió en un símbolo del movimiento punk británico, que surgía en un contexto de estancamiento económico, desempleo y tensiones sociales. Y es que The Sex Pistols, con su actitud rebelde y antiautoritaria, fueron la personificación de la ética punk. Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y Sid Vicious no solo crearon música, sino que también provocaron un cambio cultural al desafiar abiertamente las normas establecidas.

La historia detrás de "God Save the Queen", la canción que desafió a la monarquía

El lanzamiento de la canción, en vísperas del Jubileo de Plata, fue visto como un desafío directo a la reverencia tradicional hacia la monarquía, por lo que la BBC y otras estaciones de radio prohibieron el tema inmediatamente, calificándola de "mal gusto". Pero la polémica no se limitó a la censura en los medios, ya que muchas cadenas de tiendas, como Woolworths y WHSmith, se negaron a vender el sencillo.

La controversia sobre las ventas fue intensa, con acusaciones de manipulación para evitar que el sencillo llegara al primer lugar.

Fotografía: Pinterest/The Sex Pistols.

Si bien esta acción frenó un poco el éxito de la canción, esto no impidió que llegara al número dos en la lista de éxitos del Reino Unido, siendo superado únicamente por una canción de Rod Stewart e incluso se pensó que los más poderosos hicieron todo lo posible para que no alcanzara el primer lugar en las listas.

Pero "God Save the Queen" fue solo uno de los muchos actos provocativos de la banda, ya que el 7 de junio de 1977, menos de dos semanas después del lanzamiento del sencillo, The Sex Pistols tocaron la canción en un barco mientras navegaban por el río Támesis frente al Parlamento, un acto de desafío que terminó con varios arrestos. Así mismo, la banda y quienes viajaban con ellos también sufrieron ataques físicos que continuaron meses después de este incidente.

Esta icónica imagen que acompañó la canción fue creada por la diseñadora Vivienne Westwood.

Fotografía: Pinterest/The Sex Pistols.

Y es que la canción provocó reacciones violentas contra los miembros de la banda, quienes fueron atacados en varias ocasiones por personas ofendidas por el mensaje antimonárquico de la canción. Pero la controversia y la censura no hicieron más que aumentar la popularidad de The Sex Pistols, consolidándolos como íconos del movimiento punk y de la rebeldía juvenil.

De la misma forma, el impacto de The Sex Pistols y "God Save the Queen" fue significativo y duradero, ya que la canción fue incluida en el único álbum de la banda, "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols", que también fue objeto de censura y controversia, por lo que a pesar de su corta existencia, la banda dejó una huella imborrable en la música y la cultura británicas.

De esta manera, el legado de "God Save the Queen" y The Sex Pistols se mantiene vivo no solo en la música punk, sino también como una declaración perdurable contra el conformismo y la autoridad. La canción ha sido incluida en numerosas listas de las mejores canciones de todos los tiempos y sigue siendo un himno de rebeldía y desafío.

Vivienne Westwood: la mente detrás de la icónica imagen de "God Save the Queen"

Así como la canción, la imagen que acompañaba el sencillo también le dio la vuelta al mundo e incluso sigue siendo uno de los símbolos más usados, pero detrás de esta impactante imagen se encuentra la mente de Vivienne Westwood, quien junto con su entonces pareja Malcolm McLaren, fue la creadora detrás de la icónica imagen asociada con "God Save the Queen", por lo que se le considera la madre de la estética punk.

La imagen no solo fue provocativa sino también un símbolo de resistencia y desafío contra las normas sociales y políticas de la época.

Fotografía: Instagram/@thewestwoodarchives

Westwood, una diseñadora de moda británica, y McLaren, el manager de la banda The Sex Pistols, jugaron un papel crucial en la estética visual y la identidad del movimiento punk, incluido el diseño de las portadas de los discos y la ropa que la banda usaba.

El diseño de la portada de "God Save the Queen" presenta una imagen de la reina Isabel II con varios seguritos en el rostro ylos ojos y la boca cubiertos por letras recortadas de un periódico, una técnica gráfica que se convertiría en un sello distintivo del estilo punk. Este diseño visual reflejaba el espíritu rebelde y anti-establishment de la canción y del movimiento punk en general.

La diseñadora incorporó en sus diseños todos los elementos que ahora son considerados parte de la estética punk, creando una corriente de moda distinta a lo que se había visto antes.

Fotografía: Instagram/@thewestwoodarchives

Para ese momento de la historia, Westwood y McLaren dirigían la tienda de moda "SEX" ubicada en en King's Road, Londres, que se convirtió en un epicentro del movimiento punk, ya que la tienda no solo vendía ropa sino que también funcionaba como un espacio de reunión para las y los jóvenes que buscaban romper con las convenciones y expresar su disidencia a través de la moda y la música.

Es así como el estilo de Westwood, se caracterizó por el uso de elementos de la cultura punk como alfileres, telas desgarradas y motivos provocadores, lo que ayudó a definir la estética del punk y tuvo una influencia duradera en la moda y la cultura popular.