6 discos recomendados por Kurt Cobain que han sobrevivido al paso del tiempo y debes escuchar para ser experta en música

La influencia perdurable de Kurt Cobain en la música contemporánea es innegable y es que su legado como un ícono musical continúa inspirando a las generaciones, pero una de las fascinaciones que rodean a Cobain es su selección de música favorita, ya que éstos revelan sus influencias y gustos personales, brindando a las y los aficionados una ventana intrigante hacia su mente creativa.

En una entrevista de 1992, el líder de Nirvana compartió su pasión por seis álbumes icónicos, proporcionando una valiosa visión de la diversidad musical que lo inspiró. Por ello, explorar estos discos es no solo una forma de honrar su memoria, sino también una oportunidad emocionante para descubrir nuevos y emocionantes horizontes musicales; si quieres explorar música nueva y recordar al genio artístico del grunge, aquí te muestro cuáles son estos álbumes.

Kurt Cobain, conocido por su eclecticismo musical, destacó la importancia de álbumes que desafiaron los límites del sonido y la expresión artística.

Philosophy of the World (The Shaggs, 1969)

Este álbum único marca la única incursión de la banda femenina en el estudio, y Cobain lo describió como una experiencia única ya que el trío, compuesto por hermanas que fueron guiadas por la visión de su padre, quien creía en el talento musical de sus hijas, logró crear un sonido crudo y sin pulir que desafió las convenciones de la época. Aunque su estilo fue inicialmente incomprendido, con el tiempo ha sido reevaluado y apreciado como un ejemplo de la autenticidad y la originalidad en la música.

Great Expectations (Jad Fair, 1989)

Jad Fair, reconocido músico y cantautor conocido por su trabajo con la banda Half Japanese capturó la atención de Kurt Cobain, quien describió la peculiaridad y la energía contagiosa de la música de Fair como una experiencia casi surrealista. Para él, escuchar a Jad Fair era más que simplemente disfrutar de la música, era una incursión en lo inesperado, una ruptura de las convenciones musicales y culturales. En sus propias palabras, imaginó la reacción del público al escuchar esta música en lugares cotidianos, sugiriendo que su impacto sería tan poderoso que podría desencadenar una respuesta visceral e incontrolable en quienes la escucharan.

Burning Farm (Shonen Knife, 1983)

Esta banda japonesa conquistó los oídos de Cobain, quien destacó la profundidad emocional que experimentó al escuchar la música de la banda y describió que, tras una semana de inmersión constante en las melodías de Shonen Knife, se encontró profundamente conmovido hasta el punto de lágrimas. Quedó asombrado por la habilidad de tres personas de una cultura completamente diferente para crear canciones tan impactantes y auténticas.

La admiración de Cobain por Shonen Knife no se limitaba solo a su música, sino que también abarcaba su personalidad y su singularidad como grupo. Describió la experiencia de conocer a la banda como un momento de nerviosismo y emoción, reflejando su profundo respeto y admiración por estas artistas japonesas que desafiaban las expectativas y dejaban una marca indeleble en la escena musical.

Colossal Youth (Young Marble Giants, 1980)

Young Marble Giants, una banda emblemática del post-punk, cautivó a Kurt Cobain con su breve pero impactante carrera, destacando este álbum como uno de sus favoritos. Cobain expresó su fascinación por la capacidad única de la música de la banda para inducir una sensación de relajación, incluso mientras incorpora elementos de caja de ritmos que podrían considerarse inesperadamente cursis.

Aunque Cobain admitió no saber mucho sobre la banda, su descubrimiento de este disco tuvo un impacto significativo en su apreciación por la música. La música de esta banda se caracteriza por su minimalismo y su enfoque melódico, lo que les valió un lugar destacado en el paisaje musical del post-punk y su capacidad para crear atmósferas evocadoras y emotivas resonó con Cobain y otros oyentes que buscaban una experiencia auditiva que trascendiera los límites convencionales de la música.

Last Sessions (Leadbelly, 1948)

Kurt Cobain, conocido por su profunda apreciación por la autenticidad y la pasión en la música, señaló este disco como uno de los pilares de su colección musical, convirtiéndose en uno de sus artistas favoritos de todos los tiempos y dejando una marca indeleble en Cobain, quien admiraba la honestidad y la pasión que impregnaban sus canciones.

"Last Sessions", grabado poco antes de la muerte de Leadbelly, ofrece una ventana única hacia la profunda humanidad y el talento innato del músico. Las canciones transmiten una gama de emociones, desde la melancolía hasta la esperanza, capturando la complejidad de la experiencia humana.

El disco que debes escuchar para entender el origen del grunge

Is This Real? (The Wipers, 1980)

Dentro de las influencias más significativas para Kurt Cobain se encuentra la banda The Wipers, por lo que destacó la calidad excepcional de las canciones de la banda y la visión artística de su líder, Greg Sage. Para Cobain, The Wipers no solo eran una banda que admiraba, sino que también reconocía su importancia en la configuración del sonido que eventualmente se convertiría en el sello distintivo del rock grunge de Seattle, por lo que observó la conexión de la banda y la escena musical de Portland, resaltando el papel fundamental que tuvo la banda en el desarrollo y la evolución del sonido del rock alternativo en la región del Pacífico Noroeste de los Estados Unidos.