3 bandas que Mick Jagger considera que son las peores que han existido: "son lo mismo de siempre"

Con más de seis décadas de trayectoria junto a The Rolling Stones, Mick Jagger se ha consolidado como uno de los músicos más respetados y exitosos de todos los tiempos, por lo que su influencia en la música es incuestionable y su opinión sobre otros artistas siempre ha sido valorada tanto por seguidores como por críticos, generando debates sobre la música que él disfruta.

Sigue leyendo:

Bob Dylan confiesa cuál es la mejor banda de rock del mundo: "nadie lo ha hecho mejor"

6 canciones que pasaron a la historia por saltarse las reglas e inventar un género musical nuevo

¿Cuáles son las bandas más odiadas por Mick Jagger?

Y aunque todas las bandas se inspiran en otras para crear canciones, siempre es válido reconocer qué agrupaciones no van con nuestro gusto musical y precisamente es esto lo que ha causado un gran revuelo entre las y los fans de Mick Jagger, pues recientemente se dio a conocer qué bandas no son del agrado del músico e incluso las ha criticado fuertemente por tener un sonido comercial. Así que, sabiendo que la polémica se aproxima para el rockero, te dejo las tres bandas que no soporta por ser "más de lo mismo". ¡Y sin enojarse, eh!

A lo largo de su carrera, Jagger ha expresado su parecer respecto a numerosas bandas, algunas de las cuales han recibido su bendición y elogios, mientras que otras han sido duramente criticadas.

Fotografía: Instagram/@mickjagger

The Sex Pistols

El punk rock emergió como una respuesta al rock progresivo y las grandes bandas de la época, por lo que The Sex Pistols fueron pioneros en este movimiento. Y aunque Mick Jagger ha reconocido la importancia de la banda en el contexto cultural de finales de los años setenta, su opinión sobre su música no ha sido tan positiva, mencionando que, aunque apreciaba la energía y el impacto social del punk, consideraba que ellos carecían de la habilidad musical y la sofisticación que él valoraba en la música.

Oasis

La banda británica que dominó los años noventa con su britpop, también ha estado en la mira de Jagger y es que los hermanos Gallagher, conocidos por su actitud desafiante y su música pegajosa, han sido comparados con The Rolling Stones en cuanto a su impacto en la música británica y aunque Mick Jagger ha elogiado su capacidad para capturar la atención del público y llenar estadios, también los ha criticado por lo que él percibe como una falta de evolución musical, comentando que, aunque sus primeras obras fueron innovadoras y frescas, la banda no logró reinventarse a lo largo del tiempo, lo que llevó a una cierta monotonía en su música.

The Clash

Algo muy similar al caso anterior ocurrió con The Clash, una de las bandas más icónicas del movimiento punk británico. A pesar de su éxito y su influencia en la música, Mick Jagger no simpatizó con ellos, afirmando que: "no me siento conectado con grupos como The Clash, las bandas que todavía tocan todas las noches. Sólo puedo verlos como repeticiones de todo lo que pasó antes”. Estas declaraciones han hecho pensar a las y los fans que el músico no se encuentra identificado con el punk, a pesar de que The Rolling Stones y The Clash coexistieron durante muchos años.

¿Por qué hay bandas que perduran a pesar del paso de los años?

La longevidad de una banda en la industria musical se basa principalmente en su capacidad para innovar y evolucionar a lo largo del tiempo y es que esta evolución constante no solo mantiene su música fresca y relevante, sino que también atrae a nuevas generaciones de fans. Así mismo, la consistencia en la calidad de su producción musical también es crucial, ya que las bandas que lanzan álbumes buenos de manera regular, independientemente de las tendencias musicales, tienden a ganar y mantener la lealtad de sus seguidores.

Otro factor clave es la conexión emocional que una banda establece con su audiencia. Canciones que abordan temas universales como el amor, la pérdida, la alegría y la lucha personal resuenan profundamente con los oyentes, creando un vínculo duradero. Bandas como Pink Floyd y Radiohead han logrado captar experiencias y emociones que se convierten en himnos para diferentes momentos de la vida de sus fans.

Bandas como The Beatles y U2 han demostrado una notable habilidad para adaptarse a los cambios en la industria musical y explorar nuevos estilos y géneros.

Fotografía: Instagram/@therollingstones

Además, el carisma y la presencia escénica de los miembros de la banda, especialmente del vocalista, pueden ser determinantes para su perdurabilidad y es ahí donde artistas como Mick Jagger y Freddie Mercury son conocidos por su capacidad para capturar la atención del público y ofrecer actuaciones memorables.