Oasis sorprende a sus seguidores con el relanzamiento de su álbum “Definitely Maybe”; ¿cuándo será publicado?

Hace algunos días, las redes sociales de Oasis se activaron nuevamente y aunque las especulaciones sobre un posible reencuentro entre los hermanos Gallagher, en realidad se trata de otra gran sorpresa. Pues a través de su cuenta de Instagram, la banda de britpop dio a conocer que su álbum debut “Definitely Maybe”, será reeditado por su 30 aniversario con sesiones inéditas y grabaciones que habían sido descartadas en un principio.

Oasis reedita “Definitely Maybe”, esta es la fecha de lanzamiento

De acuerdo con información de Billboard, la fecha de lanzamiento está programada para el próximo 30 de agosto de 2024 y se ha anunciado que este relanzamiento incluirá nuevas versiones y tomas grabadas en Monnow Valley Studios, y será distribuido por Big Brother Recordings.

Estas nuevas versiones ofrecerán a los seguidores una oportunidad más de poseer un fragmento de la historia de la banda.

La reedición del álbum llega en un momento significativo, ya que marca tres décadas desde que Oasis irrumpió en la escena musical con su estilo distintivo y su actitud desafiante, influenciando a toda una generación y dejando una marca indeleble en la historia del rock británico y de todo el mundo.

Así mismo, se ha anunciado que el disco contará con varias ediciones: 4xLP, 2xCD, vinilo de colores, cassette y formato digital. Además, se incluirá una obra de arte nueva y notas del jefe de Creation Records, Alan McGee, y del periodista Hamish MacBain, de acuerdo con la información publicada por Muzikalia. Las ediciones en vinilo incluirán variaciones como el vinilo negro, vinilo marmolado azul y blanco y vinilo marmolado rosa y blanco, además de una edición especial en casete azul.

“Las sesiones iniciales fueron consideradas ‘demasiado técnicas y pulidas’ y no capturaron ‘la esencia de la banda’”, afirmó Noel Gallagher.

Además de las versiones físicas, las ediciones 2CD y 4LP ofrecerán la versión remasterizada de 2014 del álbum, pistas de la sesión de grabación original en Monnow Valley Studios, junto con tomas descartadas de las sesiones realmente utilizadas para el álbum, como señaló SuperDeluxeEdition. Este álbum remasterizado incluye un demo de noviembre de 1992 de “Sad Song”, una pista extra en vinilo que destaca la voz de Liam Gallagher.

¿Cuáles serán las canciones que aparecerán en “Definitely Maybe”?

Las y los fanáticos reconocerán las canciones clásicas del álbum como “Supersonic”, “Shakermaker”, “Cigarettes & Alcohol” y “Live Forever”, que cimentaron la fama de Oasis. Sin embargo, esta edición especial también traerá versiones no escuchadas previamente y descartes de las sesiones originales en Monnow Valley Studios, los cuales han sido mezclados por primera vez por Noel Gallagher y Callum Marinho.

Desde su lanzamiento en 1994, "Definitely Maybe" ha sido aclamado como uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos. Ha vendido más de ocho millones de copias a nivel mundial y ha sido certificado como 7x Platino en el Reino Unido. El álbum no solo catapultó a Oasis a la fama, sino que también jugó un papel crucial en la creación del llamado britpop de los años 90. Las canciones que podremos escuchar en esta reedición serán:

CD 1 / LPs 1 & 2

Rock ‘n’ Roll Star (Remastered)

Shakermaker (Remastered)

Live Forever (Remastered)

Up In The Sky (Remastered)

Columbia (Remastered)

Supersonic (Remastered)

Sad Song (Remastered). Solo vinilo

Bring It On Down (Remastered)

Cigarettes & Alcohol (Remastered)

Digsy’s Dinner (Remastered)

Slide Away (Remastered)

Married With Children (Remastered)

Oasis, descubiertos y firmados por Alan McGee de Creation Records, son uno de los grupos más exitosos del Reino Unido.

CD 2 / LPs 3 & 4