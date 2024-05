Música eterna: 5 canciones de rock que son consideradas las más largas en la historia de la música

Corría el año de 1960 cuando la música empezó a experimentar una importante transición que se arrastra hasta nuestros días. Unos jóvenes The Beatles surfeaban entre la "beatlemanía" y veían como sus fans se desmayaban durante sus conciertos. The Doors se encontraba llevando sus sintetizadores a escenarios internacionales y el rock se convertía en un movimiento vibrante donde las canciones te hacían ver colores.

Y mientras esta fiebre por el rock en inglés comenzaba, algunas bandas se aventuraron a crear óperas primas que excedían el tiempo de duración común, ya que se sugería que para que una canción triunfara, ésta debía ser simple, concisa y con un gancho que deje volando a las escuchas. Pero como cualquier regla, el rock llegó a romperla para regalarnos temas que han pasado a la historia como las más largas que existen y aquí te comparto un top cinco para ampliar tus horizontes musicales.

A lo largo de la historia, diversas bandas y artistas crearon obras de arte sonoras que trascienden las restricciones temporales convencionales.

Fotografía: Pinterest/@Ann Marie Znamer.

5. Sister Ray (The Velvet Underground, 17 minutos y 28 segundos)

Esta canciónn se convierte en una narrativa inmersiva que retrata el caos de una fiesta donde se consumen muchas sustancias, detallando vívidamente a sus personajes como Duck, Sally, Miss Rayon y Cecil. La canción ilustra los peligros del comportamiento imprudente y el abuso de sustancias, como se evidencia en el tiroteo tras la inyección de Cecil, sin embargo, carece de juicio moralista, centrándose en capturar la intensidad de la escena. Así mismo, se sugiere un entendimiento compartido de cómo abrazar el caos y operar en los márgenes de la sociedad, incluso con riesgos y conductas ilícitas.

4. Elegia (New Order, 17 minutos con 30 segundos)

Esta canción ha sido dedicada a Ian Curtis, vocalista de Joy Division y encierra un significado profundo en su elección de nombre, ya que derivada del griego y sin tilde en latín, implica no solo tristeza sino también compasión hacia aquellos que ya no están. La canción no juzga ni celebra, sino que observa de manera inevitable lo sucedido. Aunque fue lanzada en 1985 con una versión de tan sólo cinco minutos, hace algunos años se dio a conocer la versión extendida de casi dieciocho minutos, llevando un sonido envolvente, fúnebre y convirtiéndose en un himno de compasión que sugiere una conexión con lo divino.

3. Echoes (Pink Floyd, 23 minutos y 35 segundos)

Por su parte, esta canción es considerada una oda a la interconexión universal, donde se explora el sentimiento de estar unida con todo lo que nos rodea. Desde la imagen del albatros en el cielo hasta la sensación de soledad en el vasto universo, la canción refleja la experiencia humana de búsqueda de conexión y significado. Con una combinación de letras evocativas y secciones instrumentales ricas en sonidos ambientales, "Echoes" invita a contemplar la belleza de la existencia compartida y la misteriosa conexión que une a todos los seres.

Las dos canciones más largas en la historia de la música

2. Autobahn (Kraftwerk, 22 minutos y 43 segundos)

Es considerada una innovadora pista electrónica que encapsula la experiencia de conducir por la famosa autopista alemana de manera minimalista y repetitiva. A través de letras simples pero evocadoras y paisajes sonoros hipnóticos, la canción captura la monotonía y el ritmo constante de los viajes largos en carretera. Con referencias a la amplia vista del paisaje y la libertad asociada con la Autobahn, la canción transmite un mensaje de exploración y libertad, mientras que su estructura repetitiva refleja la calidad meditativa de conducir largas distancias.

1. The Blue Room (The Orb, 39 minutos y 58 segundos)

"Blue Room" es un extenso sencillo del dúo inglés de música electrónica The Orb, lanzado en 1992. La versión completa, con una duración de 39 minutos, presenta una serie de muestras, incluyendo fragmentos de "Mysterious Traveller" de Weather Report y "Happy Birthday to You" de Marilyn Monroe. A pesar de su duración poco convencional, ingresó en la lista de sencillos del Reino Unido en el puesto 12, alcanzando el puesto número ocho la semana siguiente, siendo el sencillo más largo en hacerlo y en otras regiones, como Irlanda y Estados Unidos, también obtuvo reconocimiento, llegando al puesto 28 y 46 respectivamente en las listas de éxitos.

Dentro del vasto universo musical, existe una norma no escrita sobre cómo crear una canción que esté destinada a triunfar. Sin embargo, varios artistas han desafiado esta convención, optando por crear composiciones que trascienden los límites temporales convencionales, superando los tradicionales cuatro minutos de duración. Estas obras no solo desafiaron las expectativas del público, sino que también exploraron nuevas fronteras en términos de estructura musical y expresión artística. Desde épicos opus de rock progresivo hasta suites orquestales, estos proyectos desafiantes nos demostraron la diversidad y la riqueza del panorama musical.