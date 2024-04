The Beatles: las mejores canciones en solista de cada integrante que sólo los fans más clavados conocen

Hay muy pocas bandas que lograron trascender como parte de la historia de la música y, sin duda alguna, The Beatles son una de ellas. Y es que además de regalarnos numerosos éxitos mientras la banda estuvo activa, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr también crearon éxitos arrolladores durante su carrera como solistas, demostrando que su estruendoso talento no sólo dependía de estar juntos en los escenarios.

¿Cuáles son las mejores canciones de The Beatles en solistas?

Si le preguntamos a un fan cuál es su canción favorita de cada Beatle, es probable que nunca lleguemos a una conclusión, por suerte, la legendaria revista Rolling Stone se dio a la tarea de crear un exhaustivo ranking de las mejores canciones producidas por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en sus carreras en solitario.

Tras la disolución de los Beatles en 1970, los cuatro músicos tomaron caminos individuales en sus carreras musicales, explorando nuevos horizontes creativos y estilos personales.

Entre las canciones seleccionadas, se encuentran joyas ocultas y poco conocidas que muestran la profundidad y versatilidad de cada uno; aquí te muestro las ganadoras de esta lista para que descubras si tu fanatismo esta en el nivel máximo o necesitas regresar a escuchar detenidamente la variada discografía de los solistas para apreciar su talento individual.

Maybe I’m Amazed (Paul McCartney, 1970)

Paul McCartney, en medio del caos tras la ruptura de The Beatles, compuso una de sus canciones de amor más conmovedoras, dedicada a Linda, su esposa, como expresión de sus sentimientos encontrados. La canción refleja su vulnerabilidad y confusión en un momento de cambio, pero también su profundo enamoramiento y según Rolling Stone, esta composición sigue siendo una de las más importantes en su repertorio, resonando con el público hasta el día de hoy.

God (John Lennon, 1970)

En una declaración feroz, John Lennon presenta una canción que desafía creencias establecidas, desde la magia hasta la religión, políticos, yoga y hasta los íconos musicales, así como su propia banda, The Beatles. Esta canción marca un punto de inflexión en la carrera de Lennon, mostrando su espíritu rebelde y su voluntad de cuestionar lo establecido en la sociedad y la cultura popular, afirman los expertos de la revista.

Give Me Love (Give Me Peace on Earth) (George Harrison, 1973)

Esta canción se destaca como una de las más hermosas en la historia de The Beatles, ya sea antes o después de la ruptura y es que este tema es otro himno de su vida en solitario, reflejando su evolución artística y emocional más allá del legado del grupo. La profundidad lírica y la melodía cautivadora hacen de esta canción un testimonio perdurable del talento individual de George Harrison.

It Don’t Come Easy (Ringo Starr, 1971)

Este es considerado como el mayor éxito de Ringo Starr, capturando perfectamente su esencia como artista individual. Destacando como el único tema del baterista dentro de los diez primeros, este reconocimiento de la revista Rolling Stone subraya su efectividad en una discografía que, aunque no siempre fue sólida, logró impactar de manera significativa en la audiencia y que lo han convertido en una de las figuras favoritas del público, aún en la actualidad.

¿Por qué se separaron The Beatles?

No se puede negar que The Beatles se convirtió en un parteaguas en la historia de la música, siendo un fenómeno que hoy en día sigue vigente a pesar del paso de los años. Activos desde 1960 y con un éxito mundial que los convirtió en verdaderas estrellas, la banda se desintegró oficialmente en 1970, esta separación fue el resultado de una combinación de diversos factores que surgieron a lo largo de varios años, pero entre las razones más destacadas se encuentran las tensiones personales y creativas dentro del grupo, así como las presiones externas y los cambios en el panorama cultural y musical.

Internamente, hubo desacuerdos sobre la dirección musical y el control creativo, así como conflictos personales entre los miembros del grupo. La muerte del manager original de The Beatles, Brian Epstein, en 1967, dejó al grupo sin una figura central que pudiera mediar en sus diferencias y mantener la cohesión, ya que él era considerado "el quinto Beatle" debido a la influencia que ejercía en la banda.

Además, las demandas comerciales y la presión de ser "los Beatles" se volvieron abrumadoras para los miembros del grupo, quienes ansiaban explorar sus propios intereses artísticos de forma independiente. A medida que avanzaba la década de 1960, el panorama musical y cultural estaba cambiando rápidamente, lo que también contribuyó a la separación, de la misma forma, la contracultura, el activismo político y los cambios en el gusto musical estaban transformando el panorama, y The Beatles ya no eran la fuerza unificadora que habían sido en sus primeros años.

El último álbum de The Beatles

El último álbum oficial de The Beatles fue "Let It Be", lanzado en mayo de 1970 y aunque las grabaciones se llevaron a cabo antes que las de "Abbey Road", "Let It Be" fue lanzado después debido a retrasos en la producción y desacuerdos entre los miembros de la banda sobre el contenido del álbum. Aunque "Abbey Road" se grabó después de "Let It Be", se lanzó antes, convirtiéndolo en el penúltimo álbum de estudio lanzado por la banda.