Taylor Swift crea playlist con sus canciones para vivir las etapas de un duelo amoroso; así las puedes escuchar

En el mundo de la música existen muchos artistas que logran reunir a fans de todo el mundo pero, sin duda alguna, Taylor Swift es una de las cantantes que ha dejado una huella imborrable en la industria musical contemporánea y es que no sólo es capaz de interpretar con mucho sentimiento cada una de sus canciones, sino que su talento como compositora ha logrado que personas alrededor del globo se sientan identificadas con sus sentires, acompañándolas en varias etapas de su vida.

Sigue leyendo:

"El Tesoro", el origen de la canción viral en TikTok que está inspirada en los pensamientos de un perro

Nirvana, recordando el día en el que presentaron "Smells Like Teen Spirit" y se convirtieron en la personificación del grunge de los 90

Taylor Swfit anuncia nuevo disco: "The Tortured Poets Department"

Si bien, TayTay acaba de terminar su extenso "The Eras Tour", el descanso no es una opción para ella, pues hace algunas semanas anunció que el próximo 19 de abril se estrenará su nuevo disco titulado "The Tortured Poets Department", en donde promete sumergirnos en un viaje emocional profundo, describiendo cómo es el proceso de sanación después de una ruptura amorosa y todos los sentimientos que se viven.

El año pasado, su aclamada gira The Eras Tour no solo fue un éxito en términos de crítica y asistencia, sino que también se convirtió en un fenómeno financiero, recaudando más de 261 millones de dólares.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Las y los swifties cuentan las horas para poder escuchar el nuevo material de la rubia y para que esta larga espera no sea tan agonizante, la cantante ha preparado una sorpresa para sus fans. Y es que Taylor ha dividido toda su discografía en cinco playlist que pretenden describir cada una de las etapas del duelo por desamor, este gesto íntimo no solo proporciona una mirada fascinante detrás del telón de su arte, sino que también permite a sus seguidores tener las palabras perfectas para transitar por este mar de sentimientos, demostrando que siempre hay una canción de Taylor.

Las playlist de Taylor Swfit para sanar un corazón roto

De acuerdo con declaraciones de TayTay, estas listas se encuentran en plataformas como Amazon Music y Apple Music y ofrecen una experiencia auditiva íntima y personalizada. De acuerdo con palabras de la cantante, cada playlist (todas creadas por ella misma) ofrece una ventana única hacia las complejidades emocionales que rodean el proceso de sanación después de una ruptura.

La decisión de Swift de compartir estas listas de reproducción y brindar una visión más profunda de su proceso creativo es un testimonio del vínculo único que comparte con sus fans.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Desde las primeras etapas de la negación y la tristeza hasta la eventual aceptación y crecimiento personal, cada selección musical ha sido cuidadosamente elegida para resonar con las experiencias de sus swifties en cada etapa del camino. Y si tú también quieres explorarlas todas, aquí te cuento más sobre cada una de ellas.

Negación: "I Love You, It's Ruining My Life"

El primer paso dentro de un proceso de duelo es la negación y se encuentra reflejada en esta lista que nos sumerge en el torbellino de emociones que acompaña la lucha por aceptar una realidad dolorosa. Con un total de 19 temas, esta playlist es un reflejo vívido de la complejidad emocional de la negación; en un mensaje conmovedor dirigido a sus fans, Swift compartió: "Esta playlist es sobre quedar atrapado en la idea de algo al punto de tener problemas para ver las malas señales".

Ira: "You Don't Get to Tell Me About Sad"

En su segunda lista de reproducción, Taylor revela que todas las canciones fueron escritas desde un lugar de enojo. Con un total de 22 canciones, incluyendo éxitos como "Bad Blood (Taylor's Version)", "I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)", y "We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor's Version)", Swift explora la catarsis que encuentra al canalizar su ira a través de la música, ofreciendo una ventana a la expresión saludable de las emociones.

Negociación: "Am I Allowed to Cry?"

Con 19 canciones escritas en esos momentos de intentar hacer un trato consigo misma o con alguien importante, esta tercera playlist contiene canciones como "The Story of Us (Taylor's Version)", "Say Don't Go (Taylor's Version)", y "this is me trying", TayTay explora la desesperación y la incertidumbre que acompaña a la búsqueda de soluciones cuando las cosas no van como se desea. Es ascí como esta playlist ofrece una mirada profunda a la complejidad emocional de la negociación y cómo la música puede ser un medio para expresarla.

Depresión: "Old Habits Die Screaming"

En su cuarta lista de reproducción, Taylor Swift explora las canciones que escribió durante momentos de depresión, donde se sintió "sola o desesperanzada". Con una duración de una hora y 17 minutos, "Old Habits Die Screaming" presenta 19 canciones, incluyendo éxitos como "All Too Well (Taylor's Version)", "We Were Happy (Taylor's Version)", y "Forever Winter (Taylor's Version)", ofreciendo una mirada íntima a la lucha contra la tristeza y la soledad a través de la música.

Aceptación: "I Can Do It With a Broken Heart"

La quinta y última lista de reproducción aborda la fase final del duelo: la aceptación. Con una duración total de una hora y 16 minutos, presenta 20 canciones que reflejan el proceso de superar la pérdida y el corazón roto, en donde la rubia reflexiona sobre este estado, explicando cómo estas canciones representan el hacer espacio para lo positivo en la vida y tomar decisiones significativas después de la adversidad. Con temas como "You're On Your Own, Kid", "Midnight Rain", "august", y "Begin Again (Taylor's Version)", esta lista ofrece una narrativa poderosa sobre el crecimiento personal y la resiliencia.

Esta clasificación, disponible en la plataforma de Amazon Music y Apple Music, ofrece una ventana única hacia la mente creativa de Taylor Swift, mostrando cómo transforma sus experiencias personales en melodías que resuenan en millones de personas en todo el mundo. Desde la nostalgia de los primeros momentos hasta la serenidad final de la aceptación, esta inmersión en las etapas del amor perdido promete ser una experiencia reveladora para todas las y los swifties y cualquier persona que esté pasando por un mal de amores.