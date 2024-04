Nirvana, recordando el día en el que presentaron "Smells Like Teen Spirit" y se convirtieron en la personificación del grunge de los 90

En el mundo de la música existen muchas canciones que se han convertido en verdaderos himnos que musicalizan la vida y sentires de distintas generaciones. Una de ellas es, sin duda alguna, "Smells Like Teen Spirit", tema que forma parte del disco "Nevermind" (1991) de la icónica banda Nirvana, quienes sentaron las bases para el grunge de los años 90 y que aún después del suicidio de Kurt Cobain continúa con su legado, pero, ¿te imaginas que pensó la persona que escuchó esta canción por primera vez en la historia?

El día en el que se escuchó "Smells Like Teen Spirit" por primera vez

"Smells Like Teen Spirit" surgió como una obra maestra que cambió el panorama musical de la época y definió el sonido de toda una generación. La canción, con sus riffs frenéticos y letras rebeldes, encapsuló el espíritu de la juventud desencantada de la década de los 90 y de las generaciones posteriores que la adoptaron para demostrar que no es "sólo una etapa". Pero, paradójicamente, el éxito abrumador de "Smells Like Teen Spirit" llegó a ser una carga para Cobain, quien llegó a aborrecer la canción y evitar tocarla en vivo.

Como si la canción por si sola no fuera un estandarte del grunge, recientemente Butch Vig, el legendario productor detrás de "Nevermind" y baterista de Garbage habló sobre la primera vez que escuchó el sencillo. Fue a través de una entrevista para el podcast "The Story Behind the Song" que el productor rememoró el momento en que quedó impactado por la energía y el talento de Nirvana.

Butch Vig afirmó que la banda se acercó a él con la intención de mostrarle agunas canciones en las que habían estado trabajando y una de ellas fue, por supuesto, "Smells Like Teen Spirit": “normalmente tengo una pequeña libreta y voy tomando notas cuando estoy en pre producción y escucho algo. Voy haciendo borradores sobre cómo debe sonar, quizás probar una batería diferente, agregar alguna armonía, lo que sea. Con esta canción no escribí nada en esa primera toma”. La energía y la potencia de la interpretación de Nirvana lo dejaron sin palabras, simplemente observando y asimilando la experiencia.

Butch Vig compartió recientemente esta fascinante anécdota sobre su encuentro inicial con Nirvana y la grabación de su icónica canción "Smells Like Teen Spirit".

Fotografía: Pinterest.

La intensidad y la calidad musical de Nirvana dejaron atónito a Vig desde el primer acorde. "Me voló la mente lo bueno que era", recordó, señalando la fuerza y la originalidad que emanaban de la banda. Después de la primera ejecución, Kurt Cobain se dirigió a Vig con una pregunta crucial: "¿Qué te parece, Butch?". La respuesta de Vig fue inmediata y contundente: "Tóquenla otra vez". Con cada repetición, Vig comenzó a tomar notas rápidas, capturando la esencia y la magia de la canción y la banda.

"Sonaban tan bien", reflexionó Vig sobre esa memorable sesión. "Esa fue la primera vez que los escuché, y supe que así iba a estar en el disco". Su determinación y visión se hicieron realidad, por lo que "Smells Like Teen Spirit" se convirtió en uno de los himnos más influyentes en la historia del rock, gracias en gran parte al trabajo de producción de Vig y al talento sin igual de Nirvana.

¿Por qué Nirvana es considerada la banda pionera del grunge?

Nirvana es considerada la banda pionera del grunge, género musical que surgió en la ciudad de Seattle a fines de los años 80 y principios de los 90. Esto se debe a que lograron fusionar elementos del punk rock, el rock alternativo y el heavy metal para crear un sonido distintivo que encapsulaba el espíritu rebelde y la angustia emocional que caracterizó al género, ya que sus letras introspectivas y crudas que resonaban (y resuenan) con una generación desilusionada.

Con el lanzamiento de su álbum "Nevermind" en 1991, Nirvana alcanzó un éxito masivo que trascendió los límites del género grunge. El sencillo principal del álbum, "Smells Like Teen Spirit", se convirtió en un himno generacional y catapultó a la banda a la fama mundial. El álbum vendió millones de copias y transformó el paisaje musical de la década de los 90. Pero Nirvana no solo dejó su marca en la música, sino también en la cultura popular en general, ya que la estética grunge, caracterizada por la ropa desgastada, las camisas de franela y el estilo de cabello desaliñado, se popularizó gracias a la influencia de la banda y otros grupos del movimiento.

Nirvana no solo ayudó a definir el sonido del grunge, sino que también encarnó su espíritu y actitud, convirtiéndose en la cara del movimiento y estableciendo un legado duradero que continúa influenciando la música y la cultura hasta el día de hoy.

Fotografía: Pinterest.

De la misma forma, Nirvana personificaba la actitud "anti-establishment" y contracultural del grunge. Kurt Cobain, en particular, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la comercialización y la artificialidad de la industria musical, además, sus letras a menudo abordaban temas de alienación, ansiedad y disconformidad, lo que resonaba con una generación que buscaba autenticidad y honestidad en la música.