Así se ve Timothée Chalamet como Bob Dylan en las primeras FOTOS de la biopic que busca retratar la vida del famoso músico

Este año parece ser el momento perfecto para recordar a los grandes músicos que pavimentaron el camino para las nuevas generaciones, ya que a tan sólo algunos meses del anuncio de la película biográfica de Michael Jackson, la productora Searchlight Pictures (perteneciente a Disney) dio luz verde al inicio de la producción de "A Complete Unknown", un esperado largometraje sobre la icónica figura musical Bob Dylan, en donde Timothée Chalamet será el protagonista.

Así se ve Timothée Chalamet encarnando al joven Bon Dylan

Han pasado cuatro años desde que se dio el anuncio de esta película, pero por distintas cuestiones su rodaje ha comenzado hace tan sólo algunos meses y las primeras imágenes ya han salido a la luz, revelando a un Timothée Chalamet con un parecido enorme al joven Bob Dylan, músico creador del folk rock y ganador del Premio Nobel de Literatura. Estos primeros esbozos de lo que será "A Complete Unknown" ha dejado a los fans completamente sorprendidos, pues el parecido entre ambos es impactante.

Esta biopic se encuentra bajo la dirección del aclamado cineasta James Mangold, reconocido por su trabajo en "Walk the Line", el filme sobre Johnny Cash; el director expresó sentirse muy emocionado por realizar este proyecto después de tantos obstáulos y extendió un agradecimiento hacia Bob Dylan y su representante, Jeff Rosen, ya que gracias a su colaboración, han podido capturar un momento crucial en la historia cultural, poblado de figuras artísticas y personajes extraordinarios.

El rodaje ha dado inicio en los pintorescos escenarios de Nueva Jersey y se prolongará hasta el mes de junio, prometiendo una inmersión total en la vibrante escena musical de Nueva York durante el inicio de la década de 1960. Además de Chalamet, el elenco cuenta con nombres destacados como Edward Norton, Elle Fanning y Monica Barbaro, entre otros talentosos actores y actrices. De la misma forma, el guion, meticulosamente elaborado, es resultado de la colaboración entre Mangold y Jay Cocks.

De esta manera, "A Complete Unknown" narra el ascenso meteórico de Bob Dylan, nacido en Minnesota, quien a los 19 años emergió como un talentoso cantante de folk para conquistar las salas de conciertos y las listas de éxitos musicales. Las canciones y el misticismo que ha rodeado a Dylan se transformaron en un fenómeno mundial, alcanzando su punto culminante con su legendaria actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival en 1965, un evento que marcó un hito en la historia de la música contemporánea y que será magistralmente recreado en la película.

¿Quién es Bob Dylan y por qué ganó un Premio Nobel?

Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016, convirtiéndose en el primer músico en recibir este prestigioso galardón, por lo que la Academia Sueca, encargada de otorgar el premio, destacó su contribución a la poesía americana contemporánea a través de sus letras profundas, poéticas y socialmente conscientes, que han tenido un impacto duradero en la cultura global. Y es que las canciones de Dylan han abordado temas como la política, la injusticia social, el amor y la espiritualidad, trascendiendo las fronteras de la música para convertirse en expresiones artísticas de gran relevancia literaria.

Su habilidad para fusionar la música con la poesía y su capacidad para capturar el espíritu de su tiempo lo han convertido en una figura emblemática e influyente, inspirando a generaciones de artistas y escritores. A través de canciones como "Blowin' in the Wind", "The Times They Are a-Changin'", "Like a Rolling Stone" y muchas otras, Bob Dylan ha dejado una marca indeleble en la historia de la música y la literatura contemporánea.